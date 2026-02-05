Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

97% sinh viên của một Trường ĐH ở miền Tây ra trường có việc làm

Nam Long
Nam Long
05/02/2026 14:31 GMT+7

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 42.000 cử nhân, kỹ sư và gần 1.500 thạc sĩ. Theo thống kê mới đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp là 97%.

Ngày 5.2, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy cho 387 tân cử nhân khóa 23 (niên khóa 2022-2026).

97% sinh viên của Trường ĐH ở miền Tây ra trường có việc làm - Ảnh 1.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu tại lễ tốt nghiệp

ảnh: nam long

Tại buổi lễ, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, chúc mừng các tân cử nhân đã hoàn thành khóa học. Qua 26 năm xây dựng và phát triển, nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh viên trường tốt nghiệp ra trường được xã hội đánh giá cao. Khóa 23, khai giảng vào tháng 10.2022, đến hiện nay số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định ra trường là 387 sinh viên, trong đó, số sinh viên đạt loại xuất sắc và giỏi đạt chiếm tỷ lệ khá cao.

97% sinh viên của Trường ĐH ở miền Tây ra trường có việc làm - Ảnh 2.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, trao giấy khen và hoa cho các sinh viên có thành tích xuất sắc

ảnh: nam long

Đợt này, có 387/426 sinh viên hệ đại học chính quy (chương trình cử nhân) khóa 23 đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp, tỷ lệ 90,84%, gồm các ngành thuộc các lĩnh vực khoa học sức khỏe, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế tài chính, thiết kế đồ họa... Trong đó, số sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc 30 (tỷ lệ 7,75%). Hiện tại Trường ĐH Cửu Long đang tuyển sinh 11 ngành thạc sĩ, 3 ngành chuyên khoa cấp 1, 4 ngành tiến sĩ. 

Để ghi nhận thành tích học tập của sinh viên, Trường ĐH Cửu Long đã khen thưởng 186 sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện (30 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 148 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 8 sinh viên người dân tộc). 


Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Sáng nay 29.12, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức lễ đón nhận quyết định và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo trình độ ĐH.

