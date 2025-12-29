Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Nguyễn Văn Dô
29/12/2025 16:10 GMT+7

Sáng nay 29.12, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) tổ chức lễ đón nhận quyết định và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo trình độ ĐH.

3 chương trình đào tạo (CTĐT) đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Trường ĐH Cửu Long gồm công nghệ kỹ thuật ô tô, nuôi trồng thủy sản và luật, nâng tổng số chương trình đạt kiểm định chất lượng của trường lên 22.

Tham dự buổi làm việc có PGS-TS Đỗ Hạnh Nga, Phó giám đốc CEA-SAIGON. Về phía Trường ĐH Cửu Long có thạc sĩ Lê Tôn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng trường; Nhà giáo Ưu tú, phó giáo sư, tiến sĩ Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó hiệu trưởng; tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng; ông Đặng Văn Đức, thành viên Hội đồng trường; Ban cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ khẳng định: "Công tác kiểm định chất lượng đối với nhà trường ĐH có vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện rất rõ giá trị thương hiệu và các thuộc tính riêng biệt về học thuật của nhà trường. Căn cứ Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Cửu Long đã tiến hành xây dựng kế hoạch tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá 3 CTĐT (công nghệ kỹ thuật ô tô, nuôi trồng thủy sản và luật) và đăng ký với CEA-SAIGON thực hiện đánh giá ngoài".

Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng - Ảnh 1.

Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long phát biểu chào mừng

ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Theo PGS-TS Lương Minh Cử, kết quả hôm nay là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể nhà trường trong suốt thời gian qua. Qua đó khẳng định chất lượng đào tạo, vị thế và uy tín của Trường ĐH Cửu Long.

"Nhà trường xác định kiểm định chất lượng là công việc xuyên suốt và trọng tâm để từ đó thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong hành trình phát triển của Nhà trường. Sắp tới, trong năm 2026, trường sẽ tiếp tục triển khai đánh giá ngoài thêm 3 CTĐT gồm công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, thiết kế đồ họa và công tác xã hội", PGS-TS Lương Minh Cừ thông tin.

Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng - Ảnh 2.

PGS-TS Đỗ Hạnh Nga, Phó giám đốc CEA-SAIGON tặng lẵng hoa chúc mừng Trường ĐH Cửu Long

ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Quá trình thực hiện đánh giá ngoài 3 CTĐT trình độ ĐH (công nghệ kỹ thuật ô tô, nuôi trồng thủy sản, luật) của Trường ĐH Cửu Long trải qua các giai đoạn: triển khai viết báo cáo tự đánh giá (tháng 2.2025), thẩm định hồ sơ (tháng 9.2025), khảo sát sơ bộ (ngày 25.9.2025), khảo sát chính thức (từ ngày 7 - 10.10.2025), bảo vệ kết quả đánh giá ngoài tại TP.HCM (ngày 22.11.2025).

Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định CTĐT ngành công nghệ kỹ thuật ô tô cho Khoa Kỹ thuật công nghệ

ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Kết quả, Hội đồng đánh giá 3 CTĐT trên của Trường ĐH Cửu Long đủ điều kiện đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14.3.2016. Cụ thể, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô đạt 47/50 tiêu chí, tỷ lệ 94%, ngành nuôi trồng thủy sản đạt 46/50 tiêu chí, tỷ lệ 92% và ngành luật đạt 46/50 tiêu chí, tỷ lệ 92%.

Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản cho Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Trường ĐH Cửu Long thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao chứng nhận đạt chuẩn kiểm định CTĐT ngành luật cho Khoa Luật

ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Đỗ Hạnh Nga, Phó giám đốc CEA-SAIGON chúc mừng Trường ĐH Cửu Long có thêm 3 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Phó giám đốc CEA-SAIGON đánh giá cao sự tiến bộ của Trường ĐH Cửu Long trong thời gian qua.

PGS-TS Hạnh Nga cho biết: "CEA-SAIGON đã phối hợp với Trường ĐH Cửu Long thực hiện công tác kiểm định tại trường từ năm 2022 đến nay. Trong quá trình đánh giá, nhận thấy trường thay đổi rất lớn về cơ sở vật chất, quy mô. Qua kết quả thực hiện công tác kiểm định, trường đã khẳng định thương hiệu và uy tín, góp phần phục vụ tốt công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế".

Được biết, Tường ĐH Cửu Long đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 vào năm 2023 theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19.5.2017 (gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí). Hiện tại, Trường ĐH Cửu Long có 22/49 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (17 CTĐT trình độ đại học, 5 CTĐT trình độ thạc sĩ), chiếm tỷ lệ 44,89%. Riêng năm 2025, Trường ĐH Cửu Long có 6 CTĐT được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng.

