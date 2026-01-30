Trường ĐH có tạp chí 2 ngôn ngữ được cộng 0,25 điểm khoa học

Ngày 30.1, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí khoa học Trường ĐH Cửu Long giai đoạn 2022 - 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2026 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, nhận định trong hơn 10 năm qua, Tạp chí khoa học Trường ĐH Cửu Long từng bước được củng cố về tổ chức, quy trình biên tập và phản biện, nâng cao chất lượng học thuật. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh nỗ lực của Ban biên tập mà còn là sự kết tinh từ tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học trong và ngoài trường...

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NAM LONG

"Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm khoa học, sự đồng lòng và hợp tác chặt chẽ, Tạp chí khoa học Trường ĐH Cửu Long sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp ngày càng hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của nhà trường", PGS-TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học Trường ĐH Cửu Long gồm 36 thành viên, trong đó có 26 chuyên gia trong nước và 10 chuyên gia quốc tế đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Ấn Độ, Úc, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore. Tỷ lệ thành viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt khoảng 94%, bảo đảm năng lực thẩm định học thuật ở mức cao và đa ngành.

Trong giai đoạn 2022-2025, tổng số bài báo khoa học đạt 228 bài. Ngày 12.9.2025, Cục Thông tin, Thống kê Bộ KH-CN ban hành công văn cấp mã số ISSN cho Tạp chí khoa học Trường ĐH Cửu Long gồm: Tạp chí khoa học ĐH Cửu Long tiếng Việt và tiếng Anh bản giấy; Tạp chí khoa học ĐH Cửu Long tiếng Việt online và tiếng Anh online.

Các cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng ẢNH: NAM LONG

Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận 0,25 điểm khoa học cho 4 ngành: Kinh tế; cơ học; văn học Việt Nam và khoa học giáo dục. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao uy tín học thuật của tạp chí và thu hút sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu.

Dịp này, Trường ĐH Cửu Long khen thưởng 16 cá nhân là cộng tác viên đã có nhiều đóng góp trong việc cộng tác viết bài báo cho Tạp chí khoa học ĐH Cửu Long giai đoạn 2022 - 2025.