Mang đến cơ hội việc làm cho hàng nghìn sinh viên

Sân trường thành "sàn giao dịch" việc làm

Khuôn viên Trường ĐH Thủy lợi hôm qua (1.2) rộn ràng, nhộn nhịp với hàng nghìn sinh viên (SV) và đại diện doanh nghiệp (DN) tham dự Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026. Không khí tuyển dụng diễn ra sôi động ngay tại sân trường, nơi SV lần đầu tiên tiếp cận trực tiếp thị trường lao động quy mô lớn trong chính môi trường học tập của mình.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi, Báo Thanh Niên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp tổ chức hoạt động kết nối việc làm, định hướng nghề nghiệp và truyền thông Ảnh: Đình Huy

Từ sáng sớm, hơn 50 DN hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thủy lợi, cơ khí, điện, tự động hóa, môi trường, công nghệ và quản lý dự án đã hoàn tất dựng gian hàng, bố trí nhân sự để tiếp đón SV. Các bàn tư vấn nhanh chóng kín chỗ, nhiều SV xếp hàng chờ đến lượt trao đổi, tìm hiểu thông tin tuyển dụng và đăng ký phỏng vấn.

Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026 là chương trình được tổ chức kết hợp cùng Ngày hội Open Day 2026, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Theo ban tổ chức, Ngày hội việc làm và Open Day ĐH Thủy lợi 2026 thu hút hơn 10.000 SV của trường cùng trên 1.000 học sinh THPT đến từ hơn 30 trường. Nhiều DN không chỉ giới thiệu nhu cầu tuyển dụng mà còn trực tiếp trao đổi về yêu cầu kỹ năng, lộ trình nghề nghiệp và cơ hội thực tập có trả lương.

Là một trong những DN có mặt sớm nhất, ông Lê Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Công ty CP Sông Đà 5, cho biết với mức thu nhập bình quân của người lao động tại công ty đạt gần 19 triệu đồng/tháng, Sông Đà 5 kỳ vọng sẽ thu hút được những kỹ sư thủy lợi trẻ, nhiệt huyết. Ông Sơn nói: "Năm 2026, DN có nhiều công trình xây dựng lớn trọng điểm trải dài từ Bắc vào Nam, chúng tôi đang cần bổ sung nhân lực khoảng 500 người. Đơn vị sẵn sàng tiếp nhận SV thực tập có trả lương và tạo điều kiện cho các bạn học theo hệ tín chỉ có thể vừa học vừa làm".

Tại khu vực tuyển dụng của Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng), rồi Công ty CP xây dựng Coteccons và nhiều DN khác, rất đông SV xếp hàng chờ đến lượt đăng ký phỏng vấn. Ông Đỗ Văn Hòa, nhân viên tuyển dụng Công ty CP xây dựng Coteccons, cho biết nhu cầu nhân lực trong khối xây dựng đang gia tăng mạnh, dự báo sẽ còn tăng trong năm 2026.

Sinh viên tìm hiểu về công việc tại gian hàng của Công ty cổ phần Sông Đà 5 Ảnh: Thu Hằng

Cơ hội việc làm không chỉ dành cho SV đã tốt nghiệp

Tại talkshow chủ đề "Công nghệ - Kỹ thuật: Kết nối để bứt phá", một hoạt động trong chương trình JobFair 2026 ĐH Thủy lợi diễn ra sáng cùng ngày, hàng loạt DN khối ngành xây dựng, kỹ thuật, hạ tầng cho biết sẵn sàng tuyển dụng SV chưa tốt nghiệp. Ông Trần Đình Lợi, Giám đốc Ban Hành chính nhân sự Tập đoàn xây dựng Delta, nói: "Chỉ tiêu tuyển dụng của năm 2026 rất lớn. Chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng SV các trường Thủy lợi, Xây dựng, Kiến trúc… ngay khi các bạn đang học trong trường. Hiện nay, rất nhiều SV Trường ĐH Thủy lợi đã vào làm việc tại Delta khi đang làm đồ án tốt nghiệp. Với những bạn có năng lực, muốn gắn bó, cống hiến thì tập đoàn sẵn sàng ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm ngay khi các bạn chưa tốt nghiệp".

Bà Bùi Thị Huyền, Phó ban Tổ chức nhân sự thường trực, Tập đoàn FECON, cho biết năm 2026, FECON tập trung vào các chương trình liên kết với các trường ĐH để lấy nguồn kỹ sư và SV trẻ với lộ trình đào tạo rõ ràng cho các SV sau khi ra trường. Bà Huyền nói: "Hiện nay, tỷ lệ biến động nhân sự trong ngành xây dựng khá cao, khoảng 35%, nên các DN phải xây dựng cơ chế để giữ chân và thu hút nhân tài".

Thiếu tá Trần Văn Long, trợ lý Phòng Tổ chức lao động, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, cũng cho biết DN mình hiện rất cần nhân lực tại các địa phương Nam bộ. "Chúng tôi sẵn sàng thu hút các sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Đối với các SV năm cuối, chúng tôi sẽ kết nối và cho các em thực tập, đồng thời dạy nghề luôn. Sau khi các em tốt nghiệp, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và tuyển dụng ngay", thiếu tá Long nói.

Ông Suguru Yuyama, Giám đốc - Trưởng ban Xúc tiến kinh doanh Takumino Holdings Co.,Ltd., cho biết DN Nhật Bản này hiện thiếu trầm trọng nhân lực trong các ngành kiến trúc, xây dựng, cầu đường, cần người làm công việc bảo dưỡng đường, bảo dưỡng đập nước... Tập đoàn đang rất tích cực tuyển dụng nhân tài trên khắp thế giới. Ông Suguru Yuyama nhấn mạnh: "Nhật Bản rất thiếu nhân sự về cầu đường. Ở Nhật, chúng tôi có rất nhiều đối tác, đơn vị nào cũng đều cần kỹ sư giỏi của VN. Vì vậy, nếu các bạn không hài lòng với Takumino Holdings thì chúng tôi có thể giới thiệu với các đối tác mà các bạn thấy phù hợp hơn".

Giúp SV trả lời câu hỏi "làm gì, ở đâu?"

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết JobFair 2026 có sự tham gia của khoảng 50 DN, cung ứng gần 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng, bao gồm cả lao động toàn thời gian và bán thời gian. Thời điểm này trùng với giai đoạn cận tết Nguyên đán Bính Ngọ nên nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động bán thời gian, đang tăng mạnh. "Nhiều DN cần tuyển lao động làm việc trước, trong và sau tết. Đây là cơ hội để SV, nhất là SV ngoại tỉnh, có thêm thu nhập và trải nghiệm thực tế", ông Thành nói.

Theo ông Thành, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm ngay tại trường giúp thu hút đông đảo SV ở nhiều khóa học, từ SV năm 2, năm 3 đến năm cuối. Các vị trí tuyển dụng khá đa dạng, từ bán hàng, thu ngân, đóng gói sản phẩm đến các vị trí chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo.

Theo GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, bản lĩnh hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Nhà trường không chỉ hướng tới mục tiêu để SV có việc làm sau khi tốt nghiệp, mà quan trọng hơn là làm đúng nghề, phát triển lâu dài và có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội. Vì vậy, JobFair 2026 ĐH Thủy lợi là hoạt động giúp SV trả lời câu hỏi "làm gì, ở đâu?".

Tại đây, SV được tương tác trực tiếp với DN - sự kiện giúp hai bên cần nhau có thể tìm thấy nhau. Thông qua các hoạt động trong ngày hội, SV có điều kiện tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, hiểu rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp, kỹ năng và thái độ cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. "Chương trình Open Day và JobFair 2026 hôm nay chính là minh chứng sinh động cho định hướng và sứ mệnh đó, thể hiện rõ tinh thần lấy người học làm trung tâm, lấy nhu cầu xã hội làm định hướng, lấy hợp tác làm động lực phát triển", GS Việt nói.