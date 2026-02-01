‘Khát’ nhân lực trẻ, doanh nghiệp sẵn sàng ký hợp đồng khi sinh viên chưa tốt nghiệp

Sáng nay 1.2, buổi talkshow và hội thảo chủ đề "Công nghệ - Kỹ thuật: Kết nối để bứt phá" tại Trường ĐH Thủy lợi đã thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Sự hào hứng của các sinh viên đã được "đền đáp" khi nhiều doanh nghiệp khẳng định có rất nhiều vị trí việc làm sẵn sàng chờ sinh viên tới ứng tuyển. Hoạt động nằm trong chương trình Ngày hội việc làm Trường ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026.

Sinh viên tìm hiểu về công việc tại gian hàng của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ở Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026 ẢNH: THU HẰNG

Sẵn sàng ký hợp đồng khi sinh viên chưa tốt nghiệp

Đại diện Công ty cổ phần SCI (doanh nghiệp chuyên đầu tư, tư vấn và xây lắp các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng kỹ thuật, giao thông) cho biết, ngoài Việt Nam thì Lào là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này. Trong chiến lược thu hút nhân lực chất lượng cao, bên cạnh chính sách lương và các khoản hỗ trợ khác, SCI có sự khác biệt là luôn ưu tiên những người trẻ.

"Chúng tôi nhận thấy năng lượng tuổi trẻ và sự yêu nghề sẽ luôn luôn phủ lấp được tất cả những yếu tố khác. Thời gian học đại học là quá trình chuẩn bị nền tảng. Còn khi vào làm ở doanh nghiệp chúng tôi, các bạn sẽ được đào tạo thực chiến, môi trường làm việc không chỉ là văn phòng dự án ở Việt Nam mà còn sang Lào. Sẽ có những khó khăn, nhưng tôi tin rằng với sức trẻ, chúng ta sẽ chiến thắng", ông Nguyễn Chí Tuyển, Phó giám đốc Công ty cổ phần SCI E&C, chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Tuyển, Phó giám đốc Công ty cổ phần SCI E&C ẢNH: ĐINH HUY

Trước câu hỏi của một sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng muốn ứng tuyển vào vị trí quản lý chất lượng thi công, ông Trần Đình Lợi, Giám đốc Ban hành chính nhân sự Tập đoàn xây dựng Delta, nói: "Hiện nay, Tập đoàn xây dựng Delta tham gia thi công khoảng 70 công trình lớn nhỏ trên các tỉnh, thành của cả nước và nước ngoài (vùng Trung Á, châu Âu).

Là một trong 5 đơn vị xây dựng hàng đầu của cả nước, Delta có nhu cầu tuyển dụng rất đông các bạn học ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kinh tế xây dựng".

Ông Trần Đình Lợi, Giám đốc Ban hành chính nhân sự Tập đoàn xây dựng Delta ẢNH: ĐINH HUY

Ông Lợi cho biết thêm: "Chỉ tiêu tuyển dụng của năm 2026 rất lớn. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng sinh viên các trường Thủy lợi, Xây dựng, Kiến trúc… ngay khi các bạn đang học trong trường.

Hiện nay, rất nhiều sinh viên Trường ĐH Thủy lợi đã vào làm việc tại Delta khi đang làm đồ án tốt nghiệp. Với những bạn có năng lực, muốn gắn bó, cống hiến thì tập đoàn sẵn sàng ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm ngay khi các bạn chưa tốt nghiệp".

Cần lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng

Ông Bùi Minh Hợp ẢNH: ĐINH HUY

Ông Bùi Minh Hợp, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Sông Đà 5, chia sẻ: "Công ty cổ phần Sông Đà 5 là thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà, có truyền thống lâu đời gắn liền với các công trình trọng điểm của quốc gia như thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Nhà Quốc hội và các công trình dân dụng khác.

Trong năm nay và những năm tiếp theo, chúng tôi triển khai rất nhiều các dự án trọng điểm quan trọng trong nước. Chúng tôi rất cần bổ sung lực lượng kỹ sư các ngành nghề, đặc biệt là: xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí và kỹ sư trắc địa. Đối với sinh viên thực tập, chúng tôi tiếp nhận và có chính sách đặc biệt hỗ trợ về ăn ở, đi làm và tiền lương".

Bà Bùi Thị Huyền ẢNH: ĐINH HUY

Bà Bùi Thị Huyền, Phó ban Tổ chức nhân sự thường trực, Tập đoàn FECON, giới thiệu tập đoàn mình chuyên về mảng hạ tầng với 5 lĩnh vực chính: xây dựng dân dụng và nền móng; xây dựng công nghiệp nặng và năng lượng; mảng cảng; hạ tầng giao thông và đô thị; công trình ngầm.

Năm 2026, FECON tập trung vào các chương trình liên kết với các trường đại học để lấy nguồn kỹ sư và sinh viên trẻ với lộ trình đào tạo rõ ràng cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.

"Các em cần lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng cho mình từ 1 - 3 năm, rồi 5 năm. Có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và kiên trì trong công việc thì mới thành công được. Hiện nay, tỷ lệ biến động nhân sự trong ngành xây dựng khá cao, khoảng 35%, nên các doanh nghiệp đang phải xây dựng cơ chế để giữ chân và thu hút nhân tài", bà Huyền thông tin.