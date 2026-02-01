Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

‘Khát’ nhân lực trẻ, doanh nghiệp sẵn sàng ký hợp đồng khi sinh viên chưa tốt nghiệp

Quý Hiên
Quý Hiên
01/02/2026 18:01 GMT+7

Rất nhiều doanh nghiệp có mặt tại Ngày hội việc làm Trường ĐH Thủy lợi lần 1 cho biết, lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, hạ tầng hiện đang 'khát' nhân lực trẻ có trình độ đại học.

Sáng nay 1.2, buổi talkshow và hội thảo chủ đề "Công nghệ - Kỹ thuật: Kết nối để bứt phá" tại Trường ĐH Thủy lợi đã thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Sự hào hứng của các sinh viên đã được "đền đáp" khi nhiều doanh nghiệp khẳng định có rất nhiều vị trí việc làm sẵn sàng chờ sinh viên tới ứng tuyển. Hoạt động nằm trong chương trình Ngày hội việc làm Trường ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026

Nhiều vị trí việc làm chờ sinh viên tại Ngày hội việc làm ĐH thủy lợi 2026 - Ảnh 1.

Sinh viên tìm hiểu về công việc tại gian hàng của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ở Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026

ẢNH: THU HẰNG

Sẵn sàng ký hợp đồng khi sinh viên chưa tốt nghiệp

Đại diện Công ty cổ phần SCI (doanh nghiệp chuyên đầu tư, tư vấn và xây lắp các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng kỹ thuật, giao thông) cho biết, ngoài Việt Nam thì Lào là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này. Trong chiến lược thu hút nhân lực chất lượng cao, bên cạnh chính sách lương và các khoản hỗ trợ khác, SCI có sự khác biệt là luôn ưu tiên những người trẻ.

"Chúng tôi nhận thấy năng lượng tuổi trẻ và sự yêu nghề sẽ luôn luôn phủ lấp được tất cả những yếu tố khác. Thời gian học đại học là quá trình chuẩn bị nền tảng. Còn khi vào làm ở doanh nghiệp chúng tôi, các bạn sẽ được đào tạo thực chiến, môi trường làm việc không chỉ là văn phòng dự án ở Việt Nam mà còn sang Lào. Sẽ có những khó khăn, nhưng tôi tin rằng với sức trẻ, chúng ta sẽ chiến thắng", ông Nguyễn Chí Tuyển, Phó giám đốc Công ty cổ phần SCI E&C, chia sẻ.

Nhiều vị trí việc làm chờ sinh viên tại Ngày hội việc làm ĐH thủy lợi 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chí Tuyển, Phó giám đốc Công ty cổ phần SCI E&C

ẢNH: ĐINH HUY

Trước câu hỏi của một sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng muốn ứng tuyển vào vị trí quản lý chất lượng thi công, ông Trần Đình Lợi, Giám đốc Ban hành chính nhân sự Tập đoàn xây dựng Delta, nói: "Hiện nay, Tập đoàn xây dựng Delta tham gia thi công khoảng 70 công trình lớn nhỏ trên các tỉnh, thành của cả nước và nước ngoài (vùng Trung Á, châu Âu). 

Là một trong 5 đơn vị xây dựng hàng đầu của cả nước, Delta có nhu cầu tuyển dụng rất đông các bạn học ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kinh tế xây dựng".

Nhiều vị trí việc làm chờ sinh viên tại Ngày hội việc làm ĐH thủy lợi 2026 - Ảnh 3.

Ông Trần Đình Lợi, Giám đốc Ban hành chính nhân sự Tập đoàn xây dựng Delta

ẢNH: ĐINH HUY

Ông Lợi cho biết thêm: "Chỉ tiêu tuyển dụng của năm 2026 rất lớn. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng sinh viên các trường Thủy lợi, Xây dựng, Kiến trúc… ngay khi các bạn đang học trong trường. 

Hiện nay, rất nhiều sinh viên Trường ĐH Thủy lợi đã vào làm việc tại Delta khi đang làm đồ án tốt nghiệp. Với những bạn có năng lực, muốn gắn bó, cống hiến thì tập đoàn sẵn sàng ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm ngay khi các bạn chưa tốt nghiệp".

Cần lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng

Nhiều vị trí việc làm chờ sinh viên tại Ngày hội việc làm ĐH thủy lợi 2026 - Ảnh 4.

Ông Bùi Minh Hợp

ẢNH: ĐINH HUY

Ông Bùi Minh Hợp, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Sông Đà 5, chia sẻ: "Công ty cổ phần Sông Đà 5 là thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà, có truyền thống lâu đời gắn liền với các công trình trọng điểm của quốc gia như thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Nhà Quốc hội và các công trình dân dụng khác.

Trong năm nay và những năm tiếp theo, chúng tôi triển khai rất nhiều các dự án trọng điểm quan trọng trong nước. Chúng tôi rất cần bổ sung lực lượng kỹ sư các ngành nghề, đặc biệt là: xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí và kỹ sư trắc địa. Đối với sinh viên thực tập, chúng tôi tiếp nhận và có chính sách đặc biệt hỗ trợ về ăn ở, đi làm và tiền lương".

Nhiều vị trí việc làm chờ sinh viên tại Ngày hội việc làm ĐH thủy lợi 2026 - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Huyền

ẢNH: ĐINH HUY

Bà Bùi Thị Huyền, Phó ban Tổ chức nhân sự thường trực, Tập đoàn FECON, giới thiệu tập đoàn mình chuyên về mảng hạ tầng với 5 lĩnh vực chính: xây dựng dân dụng và nền móng; xây dựng công nghiệp nặng và năng lượng; mảng cảng; hạ tầng giao thông và đô thị; công trình ngầm. 

Năm 2026, FECON tập trung vào các chương trình liên kết với các trường đại học để lấy nguồn kỹ sư và sinh viên trẻ với lộ trình đào tạo rõ ràng cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.

"Các em cần lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng cho mình từ 1 - 3 năm, rồi 5 năm. Có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và kiên trì trong công việc thì mới thành công được. Hiện nay, tỷ lệ biến động nhân sự trong ngành xây dựng khá cao, khoảng 35%, nên các doanh nghiệp đang phải xây dựng cơ chế để giữ chân và thu hút nhân tài", bà Huyền thông tin.

Tin liên quan

JobFair 2026 ĐH Thủy lợi: Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên

JobFair 2026 ĐH Thủy lợi: Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên

Ngày hội JobFair 2026 ĐH Thủy lợi đã được khai mạc, mở ra cơ hội giúp hàng nghìn sinh viên tìm được việc làm hoặc vị trí thực tập.

Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi 2026: Sân trường thành ‘sàn giao dịch’ việc làm

Khám phá thêm chủ đề

Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi JobFair 2026 ĐH Thủy lợi JobFair 2026 việc làm sinh viên công nghệ kỹ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận