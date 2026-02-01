JobFair 2026 ĐH Thủy lợi: Hàng nghìn cơ hội việc làm cho sinh viên

Sáng nay 1.2, tại Trường ĐH Thủy lợi đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026.

Chương trình được tổ chức kết hợp cùng Ngày hội Open Day 2026, với sự đồng hành của Báo Thanh Niên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Dự kiến, trong ngày diễn ra hoạt động này sẽ có khoảng 10.000 sinh viên tham dự. Ngoài ra, hoạt động Open Day trong chương trình thu hút gần 1.000 học sinh lớp 12 đến từ 30 trường THPT của các tỉnh phía bắc.



Đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi, Báo Thanh Niên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp tổ chức hoạt động kết nối việc làm, định hướng nghề nghiệp và truyền thông ẢNH: ĐINH HUY

Đặc biệt, Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi 2026 có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghệ, kinh tế, tài chính - ngân hàng…, tiêu biểu như: Tập đoàn FECON, Công ty 319 - Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tập đoàn Delta, Công ty cổ phần FPT…

Giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết, là một cơ sở giáo dục đại học có bề dày truyền thống và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, xây dựng, hạ tầng, kinh tế quản lý…, nhà trường luôn kiên định định hướng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn và nhu cầu của thị trường lao động.

Tỷ lệ trên 90% sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp, cùng với mạng lưới hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của định hướng đó, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động đào tạo, thực tập và tuyển dụng.

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: ĐINH HUY

Sứ mệnh của Trường ĐH Thủy lợi là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, bản lĩnh hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Nhà trường không chỉ hướng tới mục tiêu để sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, mà quan trọng hơn là làm đúng nghề, phát triển lâu dài và có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội. Vì vậy, JobFair 2026 ĐH Thủy lợi là để giúp sinh viên trả lời câu hỏi "làm gì, ở đâu?". Tại đây, sinh viên được tương tác trực tiếp với doanh nghiệp, sự kiện giúp hai bên cần nhau, tìm thấy nhau.

"Chương trình Open Day và JobFair 2026 hôm nay chính là minh chứng sinh động cho định hướng và sứ mệnh đó, thể hiện rõ tinh thần: lấy người học làm trung tâm, lấy nhu cầu xã hội làm định hướng, lấy hợp tác làm động lực phát triển", GS Nguyễn Trung Việt nói.

Cũng theo GS Nguyễn Trung Việt, qua tổng hợp thông tin từ các doanh nghiệp tham gia chương trình, Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên.

Thông qua các hoạt động trong ngày hội, sinh viên có điều kiện tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng, hiểu rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp, kỹ năng và thái độ cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Hệ sinh thái đồng hành hỗ trợ sinh viên

Với tư cách là đơn vị đồng hành cùng Trường ĐH Thủy lợi trong JobFaire 2026, ông Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ sự trân trọng trước sáng kiến tổ chức sự kiện kết nối đa thế hệ của nhà trường. Từ các em học sinh lớp 12 đang đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề đến những sinh viên sắp tốt nghiệp đang tìm kiếm cơ hội bứt phá đều nhận được lợi ích của mình khi đến dự sự kiện.

Ông Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tầm vóc của chương trình thực sự khác biệt ở cách tiếp cận "hệ sinh thái nhân lực". Việc kết hợp Open Day và Job Fair là một hành trình nhân văn: từ khâu định hướng cho học sinh phổ thông đến khâu kết nối việc làm thực tế cho sinh viên sắp tốt nghiệp", ông Trần Việt Hưng nói.

Ông Trần Việt Hưng cũng chia sẻ: "Năm 2026 cũng chính là mốc son đánh dấu hành trình 40 năm Báo Thanh Niên đồng hành cùng giới trẻ cả nước. Suốt 4 thập kỷ qua, chúng tôi luôn kiên định với phương châm: "Tử tế - Hào hiệp - Nhân văn". Chính tinh thần đó thôi thúc chúng tôi dấn thân vào các hoạt động giáo dục mang lại giá trị thực cho cộng đồng. Với chúng tôi, sự tử tế nằm ở việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác; sự hào hiệp thể hiện qua việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của giới trẻ; sự nhân văn chính là việc đồng hành cùng các em trên con đường hướng nghiệp, lập thân, lập nghiệp".

Cũng theo ông Trần Việt Hưng, dữ liệu khảo sát của Trường ĐH Thủy lợi cho thấy hơn 86% các em đang khát khao được kết nối sớm với doanh nghiệp. Sự hiện diện của 71 doanh nghiệp uy tín ngày hôm nay chính là cơ hội vàng dành cho các em.

"Tôi mong các em hãy tự tin và chủ động, vì trên hành trình phía trước, bên cạnh sự đào tạo chuyên môn vững vàng từ nhà trường, các em luôn có sự đồng hành bền bỉ của Báo Thanh Niên.

Hãy tận dụng tối đa không gian này để trò chuyện với các chuyên gia, các nhà tuyển dụng và cả những người làm báo chúng tôi. Hãy tin rằng, giữa những biến động của thị trường, các em luôn có một hệ sinh thái vững chắc đồng hành phía sau", ông Trần Việt Hưng nói.