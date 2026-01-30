Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

'Một ngày trải nghiệm hơn cả tháng đọc tài liệu hướng nghiệp'

Quý Hiên
Quý Hiên
30/01/2026 16:12 GMT+7

Những học sinh lớp 12 và giáo viên chủ nhiệm đều cho rằng việc các em trải nghiệm Open Day của chương trình JobFair 2026 tại Trường ĐH Thủy lợi ngày 1.2 tới đây là rất thiết thực với công tác hướng nghiệp.

Mong mỏi được gỡ bỏ "lớp sương mù"

Ngày 1.2 tới, em Bùi Minh Phương, học sinh lớp 12T3, Trường THPT Nguyễn Huệ, Lào Cai sẽ có một chuyến "đi chơi xa" thú vị: vượt gần 170 km từ P.Yên Bái xuống Hà Nội dự ngày hội hướng nghiệp Open Day tại Trường ĐH Thủy lợi

Phương chia sẻ: "Việc được tham gia sự kiện Open Day trong chương trình JobFair sẽ giúp em có cái nhìn toàn diện, thực tế về môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp sau này".

'Một ngày trải nghiệm hơn cả tháng đọc tài liệu hướng nghiệp'- Ảnh 1.

TS Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Thủy lợi giao lưu với học sinh trong một chương trình ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp cụm Thanh Hóa - Nghệ An

ẢNH: MAI THANH

Không giống sự kiện ngày hội hướng nghiệp thông thường, Open Day 2026 là một hoạt động trong chương trình Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi (Job Fair) lần 1. 

Tại đây, các em không chỉ được tham quan Trường ĐH Thủy lợi, tìm hiểu các chương trình đào tạo của nhà trường mà còn được chứng kiến "cuộc hẹn" giữa các anh chị sinh viên và doanh nghiệp, qua đó hiểu biết sâu sắc hơn về những ngành nghề mà mình quan tâm.

Phương sẽ không xuống Hà Nội một mình, đi cùng em còn có hơn 40 bạn học và giáo viên hướng dẫn. Theo ban tổ chức Jop Fair ĐH Thủy lợi lần 1, chương trình dự kiến đón tiếp khoảng 1.000 học sinh lớp 12 đến từ nhiều trường, nhiều địa phương khác nhau: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội…

Em Đỗ Minh Quang, lớp 12A8, Trường THPT Lê Lợi, xã Thọ Xuân, Thanh Hóa chia sẻ: "Em coi đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà là một cơ hội "trải nghiệm thực tế" trước khi chính thức đăng ký xét tuyển. Em rất mong được trò chuyện trực tiếp với các anh chị sinh viên, thầy cô làm tuyển sinh, các nhà tuyển dụng từ các tập đoàn lớn. Em muốn biết thực tế doanh nghiệp cần gì ở một sinh viên mới ra trường, thay vì chỉ đọc những bản mô tả công việc khô khan trên mạng.

Đôi khi có những ngành học tên nghe rất kêu nhưng ra trường làm gì thì em vẫn mơ hồ. Em mong chờ Open Day sắp tới ở Trường ĐH Thủy lợi giúp em gỡ bỏ "lớp sương mù" về nghề nghiệp, giúp em thấy được đầu ra của các ngành học, hoặc chí ít sẽ biết khi học những ngành đó thì sau này mình sẽ đến làm việc ở những công ty cụ thể nào".

Còn em Lê Thị Phương Thảo, lớp 12A1, Trường THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa nói: "Em hy vọng sau khi tham dự JobFair ĐH Thủy lợi, em sẽ có cái nhìn thực tế hơn về cơ hội nghề nghiệp, yêu cầu kỹ năng của từng ngành, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho con đường học tập và nghề nghiệp trong tương lai".

Một ngày trải nghiệm hơn cả tháng đọc tài liệu

Theo cô giáo Lê Thị Vui, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, Trường THPT Lê Lợi, tỉnh Thanh Hoá, đa số học sinh lớp 12 chọn ngành dựa trên tên gọi hoặc theo số đông mà chưa hiểu rõ bản chất công việc. Vì vậy, việc được đến tham gia JobFaire tới đây ở Trường ĐH Thủy lợi, các em được tận mắt thấy các sản phẩm công nghệ, các mô hình kỹ thuật và nghe doanh nghiệp mô tả công việc thực tế. Điều này giúp các em xóa bỏ những ảo tưởng màu hồng hoặc những lo sợ vô căn cứ về các ngành kỹ thuật, công nghệ.

'Một ngày trải nghiệm hơn cả tháng đọc tài liệu hướng nghiệp'- Ảnh 2.

Các em học sinh cùng cán bộ tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Thủy lợi

ẢNH: MAI THANH

Mặt khác, việc tiếp xúc với môi trường ĐH năng động và các nhà tuyển dụng chuyên nghiệp sẽ là một cú hích tâm lý rất lớn, giúp các em sẽ có động lực phấn đấu, thay vì để thầy cô hay bố mẹ thúc giục. Các em sẽ tự hiểu rằng, muốn ngồi vào vị trí này kia ở tập đoàn nào đó, mình cần phải nỗ lực đỗ vào trường và học tập nghiêm túc. Đây là cách tạo động lực bền vững nhất cho giai đoạn ôn thi căng thẳng.

Đặc biệt, việc được sống trong một sự kiện JobFair, học sinh phổ thông sẽ được cập nhật "hơi thở"của thị trường lao động thời công nghệ 4.0 thông qua các doanh nghiệp hiện diện tại ngày hội, điều mà không có trong sách giáo khoa.

"Học sinh được cập nhật những kỹ năng "sống còn" mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm như: ngoại ngữ, kỹ năng số, và tư duy giải quyết vấn đề. Điều này giúp các em có cái nhìn thực tế về việc học đi đôi với hành. Tôi luôn khuyến khích học sinh đi để "thấy" rồi mới "tin" và "chọn". Một ngày trải nghiệm tại Trường ĐH Thủy lợi có thể đáng giá hơn cả tháng ngồi đọc tài liệu hướng nghiệp", cô giáo Lê Thị Vui nói.

Còn cô giáo Nguyễn Huyền Trang, Trường THPT Nguyễn Huệ, Lào Cai chia sẻ: "Đây là thời điểm có tính chất quyết định tương lai với các em lớp 12, việc được tham gia ngày hội việc làm và Open Day với các em mang lại giá trị rất thiết thực. Các em được định hướng nghề nghiệp sớm, đúng và thực tế, không còn lựa chọn ngành học theo cảm tính hay áp lực xã hội. Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo nhà trường, giảng viên, doanh nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm, học sinh hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa ngành học - kỹ năng - việc làm, từ đó hình thành động cơ học tập rõ ràng hơn".

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Trường THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa cũng nhận định: "Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi là hoạt động hướng nghiệp rất thiết thực đối với học sinh THPT, nhất là học sinh lớp 12. Chương trình giúp các em tiếp cận sớm môi trường đại học, hiểu rõ hơn về ngành nghề đào tạo và mối liên hệ giữa việc học với nhu cầu thực tế của xã hội. Qua đó, học sinh có thêm cơ sở để lựa chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực, tránh tâm lý chọn nghề theo trào lưu, đồng thời hình thành động cơ học tập và định hướng phát triển lâu dài".

