Tổ chức Lao động Quốc tế: Lao động TP.HCM đối diện những thách thức mới

Phan Diệp
13/04/2026 14:37 GMT+7

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam nhận định TP.HCM đang đối mặt với những thách thức mới trong lĩnh vực lao động như an sinh xã hội, chất lượng nhân lực, kỹ năng học tập suốt đời...

Sáng 13.4, tại trụ sở UBND TP.HCM, diễn ra buổi gặp mặt giữa lãnh đạo TP.HCM với đoàn công tác của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, bàn về phương hướng hợp tác nhằm thúc đẩy, nâng cao hoạt động quản trị nguồn lao động, an sinh xã hội…

Buổi gặp gỡ do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì, với sự tham gia của đại diện các đơn vị như: Sở Nội vụ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Những vấn đề về lao động ở TP.HCM được ILO quan tâm

Mở đầu buổi làm việc, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, đại diện đoàn công tác nhấn mạnh: TP.HCM rất năng động, thích ứng tốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển đổi số trong thời gian qua. ILO nhận thấy sự nỗ lực của địa phương trong việc nâng cao hiệu quả quản trị lao động, củng cố an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh đô thị hóa và tái cơ cấu kinh tế diễn ra mạnh mẽ.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, đại diện đoàn công tác chia sẻ tại buổi gặp gỡ, sáng 13.4

Để làm được điều đó, bà Sinwon Park cho rằng sự phối hợp giữa UBND TP.HCM và các đơn vị liên quan đóng vai trò then chốt, đặc biệt là việc cụ thể hóa các chính sách.

TP.HCM mới thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, quy mô dân số, lực lượng lao động và địa bàn rộng hơn. Trong bối cảnh đó, ILO nhận thấy giữa tổ chức và địa phương có nhiều cơ hội để hợp tác trong các lĩnh vực về lao động, nhưng đồng thời nhiều thách thức mới cũng phát sinh.

Bà Sinwon Park bày tỏ sự quan tâm đến việc quản trị thị trường lao động; dịch vụ việc làm; phát triển kỹ năng học tập suốt đời; an toàn vệ sinh lao động; an sinh xã hội; tác động của chuyển đổi số; kinh tế bền vững và đối thoại 3 bên giữa UBND, đại diện người lao động, đại diện doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TP.HCM nâng cao chất lượng lao động

Hoan nghênh và biết ơn những chia sẻ và sự quan tâm của ILO dành cho địa phương, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM cũng đang chú trọng đến những vấn đề mà bà Sinwon Park đề cập.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo ông Cường, Việt Nam đang bước vào giai đoạn "dân số vàng" với tỷ lệ lao động đang ở mức cao nhất, đáp ứng tốt nhất cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, "giai đoạn vàng" này không kéo dài. Việt Nam cũng đối diện với sự già hóa dân số, tương tự các nước đang phát triển khác. Vì thế, việc tiếp tục nỗ lực kéo dài "thời gian vàng" của dân số bằng cách tăng cường lực lượng lao động trẻ tham gia thị trường lao động thông qua quản trị nguồn nhân lực rất quan trọng.

Theo đó, TP.HCM chú trọng việc nâng cao chất lượng lao động, thông qua việc đào tạo, đào tạo lại, xây dựng kỹ năng học tập suốt đời, an sinh xã hội cho cả thành phố. Với tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển số, TP.HCM duy trì đối thoại giữa các bên để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Đại diện UBND TP.HCM mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ ILO trong việc thực hiện quản trị lực lượng lao động tốt hơn, giải quyết vấn nạn sử dụng lao động trẻ em. Đặc thù của TP.HCM có nguồn lao động nhập cư lớn. Bên cạnh nhóm người có chuyên môn thì vẫn còn nhiều lao động yếu thế, không có tay nghề, hoàn cảnh khó khăn... Địa phương mong muốn ILO quan tâm và định hướng thêm, để TP.HCM có những chính sách tối ưu hỗ trợ nhóm lao động này.

Đoàn công tác của Văn phòng ILO và đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM cùng đại diện các đơn vị liên quan chụp hình lưu niệm sau buổi gặp mặt

Kết thúc buổi gặp, bà Sinwon Park bày tỏ thiện chí trong việc hợp tác giữa các bên của UBND TP.HCM với nhiều nhiệm vụ liên quan đến người lao động, thị trường lao động trong tương lai.

"Vai trò hợp tác, thống nhất nhiệm vụ giữa UBND TP.HCM với các đối tác 3 bên, trong đó đóng vai trò then chốt là Sở Nội vụ TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM và các đơn vị liên quan sẽ thúc đẩy sự tiếp cận đồng bộ giữa quản trị lao động, an sinh xã hội, phát triển kỹ năng, hỗ trợ doanh nghiệp trong tương lai", bà Sinwon Park nhấn mạnh.

lao động TP.HCM Tổ chức lao động quốc tế ILO thị trường lao động chuyển đổi số người lao động lao động TP.HCM
