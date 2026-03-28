Ký kết xây 30.000 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở TP.HCM

Tối 27.3, Liên đoàn Lao động TP.HCM và Công ty cổ phần tập đoàn Phú Cường thống nhất ký kết bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai dự án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.

Đây là dự án của Liên đoàn Lao động TP.HCM đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 tại TP.HCM, theo Kế hoạch số 06 ngày 30.7.2025 của Thành ủy TP.HCM.

Trong phạm vi thỏa thuận này, 2 bên đặt mục tiêu phối hợp phát triển, hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Dự án này sẽ có đa dạng loại hình sản phẩm, như cho thuê, cho thuê mua, mua để phục vụ nhu cầu của người lao động có thu nhập thấp.

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM (phải) và ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Phú Cường ký kết bản ghi nhớ hợp tác Ảnh: Phan Diệp

Ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho biết qua rà soát, Liên đoàn Lao động TP.HCM thấy nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp thu nhập trên địa bàn ước khoảng 974.000 căn hộ. Trong đó, nhu cầu thuê nhà ở xã hội của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm tỷ lệ cao.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Phú Cường, cho hay: "Tập đoàn Phú Cường với xuất phát điểm làm trong lĩnh vực thủy sản từ 30 năm trước. Đặc thù của ngành thủy sản là phải làm nhanh để giữ được chất lượng sản phẩm tốt nhất. Mang theo tinh thần đó, khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản và đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội, chúng tôi tự tin sẽ thực hiện nhanh nhất có thể để đưa sớm 30.000 căn nhà ở xã hội vào hoạt động".

Cũng trong tối 27.3, Tập đoàn Phú Cường cũng ký kết hợp tác với Tập đoàn Central Retail - tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Thái Lan với chuỗi cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi, siêu thị... đang có mặt ở Việt Nam. Theo đó, khi 30.000 căn nhà ở xã hội thành hình thì đồng thời hệ thống chuỗi cửa hàng, siêu thị từ Central Retail cũng đi vào hoạt động.

Đại diện Tập đoàn Phú Cường và Tập đoàn Central Retail ký kết hợp tác Ảnh: Phan Diệp

Tại lễ ký kết, các bên mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Từ đó, các bên hy vọng công trình sẽ sớm được khởi công, đưa vào sử dụng với giá thành tốt nhất, giúp nhiều công nhân, người lao động thỏa ước giấc mơ an cư lạc nghiệp ở TP.HCM.