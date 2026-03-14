Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thi nấu ăn, vẽ móng ở Công ty PouYuen: Nam công nhân duy nhất giành giải nhất

Phan Diệp
14/03/2026 19:45 GMT+7

Hơn 450 công nhân Công ty PouYuen (TP.HCM) tham gia các cuộc thi vẽ móng, trang điểm và nấu ăn. Bất ngờ, nam công nhân duy nhất dự thi nấu ăn đã giành giải nhất.

Trong không khí hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ban nữ công, Công đoàn Công ty PouYuen tổ chức 3 cuộc thi đặc biệt cho công nhân ngay tại nhà máy sáng nay 14.3. Theo đó, 450 công nhân chia thành 150 đội, tham gia thi tài vẽ móng tay, nấu ăn và trang điểm.

Tại cuộc thi, nhiều công nhân đã có dịp tự tin trổ tài "nghề tay trái" là vẽ móng tay, trang điểm. Họ từng là học viên của các lớp dạy vẽ móng, trang điểm do Công đoàn công ty tổ chức từ cuối năm 2024. Các lớp học được tổ chức miễn phí vào buổi tối nhằm giúp công nhân học thêm nghề sau giờ làm việc ở công xưởng.

Công ty Pouyuen mừng 8.3 muộn với 3 cuộc thi đặc biệt - Ảnh 1.

Công nhân thi nấu ăn tại nhà máy sáng 14.3

Ảnh: H.C

Tham gia cuộc thi, mỗi đội thi vẽ móng, trang điểm được công ty hỗ trợ 150.000 đồng/người. Mỗi đội thi nấu ăn được hỗ trợ 200.000 đồng để nấu bữa ăn cho 6 người. Từ sáng sớm, mọi người đã chuẩn bị nguyên vật liệu, đến công ty từ sớm để tranh tài.

Vận dụng kiến thức, trải nghiệm của mình, các chị em công nhân tự tin trổ tài dự thi và giành được các giải thưởng của công ty. Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi cho đến phút cuối cùng.

Bà Đào Thị Ngọc Trân, Trưởng ban Nữ công, Công đoàn công ty chia sẻ: "Năm nay, có duy nhất 1 nam công nhân đăng ký dự thi nấu ăn. Đội của nam công nhân này đã giành giải nhất, nhận được 1,5 triệu đồng".

Công ty Pouyuen mừng 8.3 muộn với 3 cuộc thi đặc biệt - Ảnh 2.

Công nhân thi vẽ móng tay

Ảnh: H.C

Công ty Pouyuen mừng 8.3 muộn với 3 cuộc thi đặc biệt - Ảnh 3.

Nữ công nhân thi tài trang điểm

Ảnh: H.C

Công ty PouYuen hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép thể thao. PouYuen Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan), một trong những nhà sản xuất giày dép lớn nhất toàn cầu. Ở TP.HCM, PouYuen được xem là công ty có số lượng công nhân đông nhất. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty chi 1.000 tỉ đồng để chăm cho tết cho công nhân.

Công ty PouYuen: Cả ngàn công nhân sắm tết 'thả ga', mã giảm giá đến 50%

1.000 công nhân Công ty PouYuen ở phường Tân Tạo được 'thả ga' sắm tết tại Điểm phúc lợi đoàn viên do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sáng nay 17.1.

Tất niên Công ty PouYuen: 50 người được nhận món quà đặc biệt

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận