Thi nấu ăn, vẽ móng ở Công ty PouYuen: Nam công nhân duy nhất giành giải nhất

Trong không khí hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ban nữ công, Công đoàn Công ty PouYuen tổ chức 3 cuộc thi đặc biệt cho công nhân ngay tại nhà máy sáng nay 14.3. Theo đó, 450 công nhân chia thành 150 đội, tham gia thi tài vẽ móng tay, nấu ăn và trang điểm.

Tại cuộc thi, nhiều công nhân đã có dịp tự tin trổ tài "nghề tay trái" là vẽ móng tay, trang điểm. Họ từng là học viên của các lớp dạy vẽ móng, trang điểm do Công đoàn công ty tổ chức từ cuối năm 2024. Các lớp học được tổ chức miễn phí vào buổi tối nhằm giúp công nhân học thêm nghề sau giờ làm việc ở công xưởng.

Công nhân thi nấu ăn tại nhà máy sáng 14.3 Ảnh: H.C

Tham gia cuộc thi, mỗi đội thi vẽ móng, trang điểm được công ty hỗ trợ 150.000 đồng/người. Mỗi đội thi nấu ăn được hỗ trợ 200.000 đồng để nấu bữa ăn cho 6 người. Từ sáng sớm, mọi người đã chuẩn bị nguyên vật liệu, đến công ty từ sớm để tranh tài.

Vận dụng kiến thức, trải nghiệm của mình, các chị em công nhân tự tin trổ tài dự thi và giành được các giải thưởng của công ty. Không khí cuộc thi diễn ra sôi nổi cho đến phút cuối cùng.

Bà Đào Thị Ngọc Trân, Trưởng ban Nữ công, Công đoàn công ty chia sẻ: "Năm nay, có duy nhất 1 nam công nhân đăng ký dự thi nấu ăn. Đội của nam công nhân này đã giành giải nhất, nhận được 1,5 triệu đồng".

Công nhân thi vẽ móng tay Ảnh: H.C

Nữ công nhân thi tài trang điểm Ảnh: H.C

Công ty PouYuen hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép thể thao. PouYuen Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan), một trong những nhà sản xuất giày dép lớn nhất toàn cầu. Ở TP.HCM, PouYuen được xem là công ty có số lượng công nhân đông nhất. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty chi 1.000 tỉ đồng để chăm cho tết cho công nhân.