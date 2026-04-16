TP.HCM phấn đấu đến 2030 có hơn 6,6 triệu người tham gia BHXH

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định số 2231, yêu cầu các cơ quan, ban ngành quyết liệt thực hiện mục tiêu phát triển người tham gia BHXH từ 2026 đến 2030.

Để BHXH thật sự trở thành trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, TP.HCM phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH trên địa bàn nhằm ổn định đời sống người lao động, phát triển thành phố bền vững.

Nhân viên cơ quan BHXH TP.HCM tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân Ảnh: Yani

Việc phát triển người tham gia BHXH được xác định là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng hằng năm của thành phố. Theo đó, số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch giao hằng năm. Số người tham gia BHXH tự nguyện năm sau cao hơn năm trước, đạt từ 5% trở lên.

Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu:

Có ít nhất 6.671.804 người tham gia BHXH (trong đó có ít nhất 112.565 người tham gia BHXH tự nguyện).



Tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi.



Kéo giảm tình trạng đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH ở mức thấp nhất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, TP.HCM huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả pháp luật, chính sách.

UBND TP.HCM nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp. Các sở, ban ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chất lượng, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong kế hoạch như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an TP.HCM, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Liên đoàn Lao động TP.HCM, UBND các phường, xã, đặc khu...