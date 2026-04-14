Thời sự Lao động - Việc làm

100 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ BHXH gần 900 tỉ đồng

Phan Diệp
Phan Diệp
14/04/2026 09:58 GMT+7

100 doanh nghiệp ở TP.HCM đang nợ bảo hiểm xã hội từ gần 4 tỉ đồng đến gần 68 tỉ đồng, kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa công bố danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng BHXH kéo dài từ 6 tháng trở lên (số liệu cập nhật đến ngày 31.3). Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lên tới hàng chục tỉ đồng, phản ánh tình trạng vi phạm nghĩa vụ BHXH còn diễn biến phức tạp.

Theo số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31.3 và cập nhật ủy nhiệm chi đến ngày 10.4, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình là một trong những đơn vị có số tiền chậm đóng lớn nhất, với gần 68 tỉ đồng. Tiếp đó là Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn với hơn 41 đồng. Chi nhánh Công ty cổ phần Trải nghiệm toàn cầu chậm đóng hơn 34 tỉ đồng...

Top 10 doanh nghiệp nợ BHXH nhiều nhất ở TP.HCM

Ngoài ra, trong danh sách có nhiều doanh nghiệp chậm đóng từ 10 tỉ đồng trở lên, thấp nhất gần 4 tỉ đồng. Việc doanh nghiệp chậm đóng BHXH khiến hàng ngàn người lao động gặp khó khăn, không giải quyết được các chế độ như thai sản, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Cơ quan BHXH TP.HCM, nguyên nhân các doanh nghiệp chậm đóng BHXH thường đến từ việc gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó cũng có doanh nghiệp cố tình chậm đóng dù có khả năng.

Mặc dù đơn vị đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở và tiến hành thanh tra, kiểm tra các vi phạm nhưng các doanh nghiệp vẫn không thực hiện trách nhiệm cho người lao động. BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý theo quy định đối với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nghị định 274/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 30.11.2025 quy định chi tiết một số điều của luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, thời hạn đóng BHXH là ngày cuối cùng của tháng liền kề. Sau thời điểm này, nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thì sẽ bị tính là chậm đóng. Mức lãi chậm đóng được áp dụng là 0,03% mỗi ngày trên số tiền chưa đóng.

Hành vi chậm đóng BHXH sẽ được xem xét chuyển thành trốn đóng BHXH khi doanh nghiệp không khắc phục sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày hết thời hạn đóng BHXH theo quy định hoặc sau khi cơ quan BHXH đã có văn bản đôn đốc thực hiện trách nhiệm đóng mà vẫn không thực hiện nghĩa vụ.

Hành vi trốn đóng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội theo bộ luật Hình sự.


Làm ngành nghề nào dễ mắc bệnh nghề nghiệp?

