Người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ở TP.HCM cần làm ngay điều này

Ngày 14.4, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo về việc ủy quyền nhận thay lương hưu và xác minh thông tin đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.



Thực hiện quy định của luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 ngày 29.6.2024, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết:

1. Đối với trường hợp ủy quyền (cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội):

- Ủy quyền ký từ 1.7.2025 thì có giá trị 12 tháng kể từ ngày ký.

- Ủy quyền ký trước 1.7.2025:

Nếu hết hạn trước ngày 30.6.2026: có giá trị đến ngày hết hạn.



Nếu hết hạn sau ngày 30.6.2026: có giá trị đến ngày 30.6.2026.



Theo đó, người hưởng hoặc người được ủy quyền nhận thay lương hưu cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước hoặc ngay trong tháng hết hạn để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Người dân hỏi về các chính sách bảo hiểm xã hội ở TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

2. Định kỳ hằng năm, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ theo quy định.

Khi không xác minh được thông tin người hưởng, theo quy định cơ quan bảo hiểm xã hội tạm dừng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Vì vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hãy chủ động kiểm tra hiệu lực ủy quyền, chủ động phối hợp xác minh đúng hạn.

Nếu có vướng mắc, người dân cần liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm quyền lợi của bản thân.