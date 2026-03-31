Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 ở TP.HCM

Phan Diệp
31/03/2026 10:55 GMT+7

Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 ở TP.HCM chia theo hình thức chuyển khoản và nhận tiền mặt, cụ thể ngày nào?

Ngày 31.3, cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 4.2026 trở đi trên địa bàn. Theo đó, việc chi trả được chia theo 2 hình thức: chuyển khoản và nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

Cụ thể, đối với hình thức chi trả qua tài khoản: Bảo hiểm xã hội TP.HCM trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của người được hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức ngày 1.4.2026.

Với hình thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, hệ thống bưu điện của TP.HCM tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10.4. Tiếp tục chi trả tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/phường, xã từ ngày 11 đến hết ngày 25.4.

Lưu ý: Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, ngày lễ, tết thì việc chi trả thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Người dân nhờ tư vấn về bảo hiểm xã hội tại bưu điện

Ảnh: Phan Diệp

Bảo hiểm xã hội TP.HCM tiếp tục đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận tiền nhanh chóng, thuận lợi.

Điều này góp phần thực hiện hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu trên cả nước tháng 4

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng tiếp tục cập nhật căn cước công dân và tăng cường chi trả lương hưu qua tài khoản.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM kết hợp với bưu điện, ngân hàng tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát, cập nhật căn cước công dân vào dữ liệu chi trả lương hưu. Đơn vị cũng kết hợp đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trong tháng 3.2026, đơn vị đã chi trả cho 354.321 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong đó, người hưởng bằng hình thức thanh toán không tiền mặt là 338.487 người (đạt tỷ lệ 95,53%) và có 15.834 người hưởng nhận bằng tiền mặt.

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH mới nhất

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) mới sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp người lao động tính các quyền lợi theo luật định, đặc biệt với các trường hợp về lương hưu, trợ cấp ốm đau, thai sản hay mất sức lao động.

