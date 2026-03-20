Từ 1.7, bổ sung nhóm hưởng trợ cấp hằng tháng, ai được hưởng?

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung nhóm hưởng trợ cấp hằng tháng từ 1.7 ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung nhóm đối tượng mới là người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Việc bổ sung này nhằm đồng bộ với quy định của luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, đồng thời mở rộng diện bao phủ chính sách an sinh, nhất là với nhóm lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Nhóm đối tượng này sẽ được điều chỉnh tăng trợ cấp hằng tháng cùng thời điểm với tăng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác, dự kiến từ ngày 1.7.2026.

Mức trợ cấp hằng tháng do Nhà nước quy định từ năm 2026 giữ ở mức cơ bản 500.000 đồng/tháng, được chi trả từ ngân sách nhà nước. Theo phương án đề xuất, nhóm này sẽ được tăng trợ cấp 8% từ ngày 1.7.

Hiện các đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng chủ yếu gồm người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1.1.1995.

Việc bổ sung nhóm mới được đánh giá là bước mở rộng đáng chú ý, góp phần thu hẹp khoảng trống trong hệ thống an sinh xã hội.

Ngoài việc bổ sung đối tượng, dự thảo cũng đưa ra 2 phương án điều chỉnh mức hưởng lương hưu.

Theo phương án 1, từ ngày 1.7.2026, lương hưu và một số loại trợ cấp sẽ tăng thêm 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng so với mức hưởng tháng 6.2026. Riêng một số nhóm như người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng sẽ được tăng 8%.

Trong khi đó, phương án 2 đề xuất tăng đồng loạt 8% đối với toàn bộ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, tính trên mức hưởng của tháng 6.2026.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, nếu mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo dự thảo, mức lương hưu và trợ cấp sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tiếp tục tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo. Dự kiến có hơn 3,5 triệu người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ đợt điều chỉnh này.

Nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7 và là cơ sở để thực hiện điều chỉnh đồng loạt các chế độ liên quan.