Hàng triệu người sắp được tăng lương hưu từ 1.7

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó đề xuất tăng các khoản này từ ngày 1.7.2026 đối với nhiều nhóm đối tượng.

Dự kiến có hàng triệu người trên cả nước sẽ được tăng lương hưu từ 1.7 ẢNH: T.H

Theo dự thảo, đối tượng được điều chỉnh bao gồm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1.7.2026. Trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Ngoài ra, còn có cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su nghỉ việc do già yếu; quân nhân, công an nhân dân hưởng trợ cấp hằng tháng sau khi phục viên, xuất ngũ; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

2 phương án tăng lương hưu

Về mức tăng, cơ quan soạn thảo đưa ra 2 phương án. Phương án 1, từ ngày 1.7.2026, lương hưu và một số loại trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng thêm 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng so với mức hưởng của tháng 6.2026.

Riêng một số nhóm như người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội sẽ được tăng 8%

Trong khi đó, phương án 2 đề xuất điều chỉnh tăng đồng loạt 8% đối với toàn bộ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng thuộc diện điều chỉnh, tính trên mức hưởng của tháng 6.2026.

Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung cơ chế hỗ trợ thêm cho người có mức hưởng thấp. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, nếu lương hưu hoặc trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, dự thảo quy định cơ chế hỗ trợ thêm đối với những người có mức hưởng thấp, chủ yếu là những người đã nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp trước ngày 1.1.1995. Sau khi thực hiện điều chỉnh, nếu lương hưu hoặc trợ cấp dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp mức lương hưu hoặc trợ cấp từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo dự thảo, mức lương hưu và trợ cấp sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tiếp tục tính toán cho các lần điều chỉnh tiếp theo.

Về nguồn kinh phí thực hiện, ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1.1.1995 và một số nhóm đặc thù theo quy định. Trong khi đó, quỹ bảo hiểm xã hội sẽ chi trả đối với các đối tượng hưởng chế độ từ ngày 1.1.1995 trở đi.

Nếu được thông qua, nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, thay thế quy định hiện hành về điều chỉnh lương hưu.

Như vậy, dự kiến có hơn 3,5 triệu người dự kiến sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1.7 tới.