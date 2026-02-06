Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH mới nhất

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 340/BHXH-CSXH, thông báo hệ số điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính lại mức hưởng các chế độ BHXH theo quy định mới của Chính phủ ngay trong năm 2026.

Hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập đã đóng BHXH nhằm bảo đảm người tham gia BHXH được hưởng đúng quyền lợi theo luật định ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, hệ số điều chỉnh được xác định dựa trên khoản 1 điều 16 của Nghị định 158/2025/NĐ-CP và khoản 2 điều 10 của Nghị định 159/2025/NĐ-CP, nhằm phản ánh đúng giá trị thực của tiền lương, thu nhập từng đóng BHXH trong những năm trước đây.

Cụ thể, người lao động có lương đóng BHXH trước năm 1995 sẽ được áp dụng hệ số lên tới 5,81 lần, mức cao nhất trong toàn bộ bảng điều chỉnh. Với những năm tiếp theo, hệ số giảm dần theo thời gian: năm 1995 là 4,91 lần, 1996 là 4,65 lần, tiếp đến là 4,50 (1997), 4,18 (1998) và 4,01 (1999).

Từ đầu thập niên 2000, hệ số giảm đều qua các năm. Trong đó, năm 2000 là 4,07 lần, 2001 là 4,09 lần, năm 2002 là 3,94, năm 2003 là 3,81 và năm 2024 là 3,54 lần. Mức hệ số của năm 2005 là 3,27 lần, năm 2006 là 3,05 và năm 2007 là 2,81 lần.

Từ năm 2008, cơ quan quản lý bắt đầu áp dụng hệ số điều chỉnh đối với thu nhập tháng đã đóng BHXH, tương tự như cách điều chỉnh tiền lương của người làm công ăn lương.

Việc bổ sung hệ số điều chỉnh thu nhập nhằm bảo đảm công bằng giữa người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH trong thời gian dài, đặc biệt là những người có thời gian đóng từ giai đoạn đầu của chính sách BHXH tự nguyện.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập năm 2008 được tính là 2,29 lần; 2009 là 2,14 lần; 2010 là 1,96 lần. Từ 2011 - 2014, hệ số dao động trong khoảng 1,65 - 1,36 lần. Những năm tiếp sau như 2015 - 2018 đều duy trì chỉ số quanh 1,36 - 1,23 lần.

Với lộ trình gần đây, hệ số tiếp tục giảm, năm 2019 là 1,20 lần; 2020 là 1,16 lần; 2021 là 1,14 lần; 2022 là 1,11 lần. Năm 2023 là 1,07 lần; 2024 là 1,03 lần. Đáng chú ý, cả 2025 và năm 2026 đều áp dụng hệ số 1,00 lần, tức không thay đổi so với lương đóng thực tế.

Chi tiết hệ số điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH:

Năm Hệ số điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH (quy định tại điểm a khoản 1 điều 16 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP) Hệ số điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH (quy định tại khoản 2 điều 10 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP) Trước năm 1995 5,81 1995 4,91 1996 4,65 1997 4,50 1998 4,18 1999 4,01 2000 4,07 2001 4,09 2002 3,94 2003 3,81 2004 3,54 2005 3,27 2006 3,05 2007 2,81 2008 2,29 2,29 2009 2,14 2,14 2010 1,96 1,96 2011 1,65 1,65 2012 1,51 1,51 2013 1,42 1,42 2014 1,36 1,36 2015 1,36 1,36 2016 1,32 1,32 2017 1,28 1,28 2018 1,23 1,23 2019 1,20 1,20 2020 1,16 1,16 2021 1,14 1,14 2022 1,11 1,11 2023 1,07 1,07 2024 1,03 1,03 2025 1,00 1,00 2026 1,00 1,00

Việc ban hành hệ số điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH là bước tiếp theo trong lộ trình thực hiện các quy định của Chính phủ về điều chỉnh BHXH, nhằm cập nhật giá trị đóng BHXH trong quá khứ theo biến động thu nhập, phục vụ việc giải quyết chế độ an sinh xã hội một cách công bằng và sát thực tế hơn.

Bảng hệ số mới này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp người lao động và cơ quan BHXH tính toán lại quyền lợi, đặc biệt với các trường hợp về lương hưu, trợ cấp ốm đau, thai sản hay mất sức lao động, bảo đảm người tham gia BHXH được hưởng đúng quyền lợi theo luật định.

Số liệu từ BHXH Việt Nam cho biết, đến hết năm 2025, tỷ lệ tham gia BHXH trên toàn quốc đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, tỷ lệ BHXH bắt buộc là 38,6%, BHXH tự nguyện đạt 6,5%.

Toàn hệ thống đã giải quyết cho hơn 186.000 người hưởng mới lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, qua đó nâng tổng số người hưởng các chế độ này hằng tháng lên hơn 3,5 triệu người.

Cùng với đó, có hơn 1 triệu người hưởng các chế độ BHXH 1 lần, trong đó, người hưởng BHXH 1 lần giảm 26,15% so với năm 2024.