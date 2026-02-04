Chụp X-quang dưới 6 phút không thanh toán: BHXH nêu nguyên tắc giám định

Theo BHXH Việt Nam, việc giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cơ quan BHXH thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Với chẩn đoán hình ảnh, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, trong đó quy định thời gian thực hiện kỹ thuật.

Áp dụng "chờ đủ thời gian" mới tiếp tục thực hiện ca kỹ thuật tiếp theo có thể quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế ẢNH: THẾ ANH

Theo các hướng dẫn này, thời gian thực hiện một quy trình kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được tính từ khi người bệnh bắt đầu được thực hiện kỹ thuật đến khi có kết quả chẩn đoán, bao gồm các bước: thời gian chuẩn bị người bệnh, thời gian chụp, đọc phim, kết luận chẩn đoán.

Ví dụ, thời gian tham chiếu đối với chụp X-quang xương khớp hoặc chụp phổi, bụng thường quy khoảng 6 - 12 phút; chụp X-quang dạ dày, đại tràng khoảng 20 - 30 phút; siêu âm ổ bụng, tuyến giáp khoảng 6 - 15 phút.

Các mốc thời gian nêu trong hướng dẫn có ý nghĩa tham chiếu chuyên môn, phục vụ tổ chức thực hiện và xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật. Trong thực tế triển khai, căn cứ diễn biến lâm sàng, tình trạng người bệnh và điều kiện thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thời gian thực hiện kỹ thuật có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giám định không yêu cầu kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật

Theo BHXH Việt Nam, việc thực hiện giám định và thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật y tế trên cơ sở hồ sơ, quy trình chuyên môn và thực tế triển khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan BHXH không ban hành thêm quy định ngoài các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời không yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kéo dài thời gian thực hiện kỹ thuật một cách hình thức.

Việc hiểu hoặc áp dụng quy định theo hướng yêu cầu bác sĩ, kỹ thuật viên "chờ đủ thời gian" mới tiếp tục thực hiện ca kỹ thuật tiếp theo là chưa phù hợp với bản chất của hướng dẫn chuyên môn, có thể ảnh hưởng đến thời gian chờ đợi và quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.

Để bảo đảm thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai và sự phát triển của khoa học công nghệ y tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực hiện, qua đó bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.