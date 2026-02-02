Chụp X-quang dưới 6 phút không được bảo hiểm y tế thanh toán

Hiện quy định định mức, ca chụp X-quang phải đủ thời gian từ 6 phút, nếu dưới 6 phút thì không được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, rất khó khăn cho bệnh viện trong thanh toán chi phí dịch vụ thực hiện cho người bệnh bảo hiểm y tế.

Thời gian chụp X-quang phụ thuộc từng ca bệnh, không thể áp dụng "cứng" 6 phút khi giám định ẢNH: THẾ ANH

Đó là phản ánh của đại diện bệnh viện nêu tại hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh được Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức sáng 2.2, tại TP.HCM.

Giải đáp về băn khoăn trên, TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, cho biết, Bộ Y tế đã có các cuộc họp với quỹ Bảo hiểm y tế, để trao đổi rõ, từ đó có quy định phù hợp.

Đặc biệt, Cục Quản lý khám chữa bệnh cùng Hội Điện quang có thống nhất về quy trình chuyên môn, trên cơ sở kết quả khảo sát toàn quốc và điều chỉnh thời gian trung bình thực hiện kỹ thuật chụp X-quang và một số chẩn đoán hình ảnh để phù hợp thực tế.

Đồng thời, Bộ Y tế sẽ có văn bản chính thức gửi Bộ Tài Chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem lại giám định thanh toán bảo hiểm y tế, phù hợp thực tế.

Ông Khoa cho biết, quá trình chụp X-quang gồm các thủ tục liên quan: chờ đến lượt, tiếp nhận, chuẩn bị, chụp; và sau đó là đọc, trả kết quả, chứ không phải chỉ là thời gian chạy trên máy chụp. Do đó, không thể căn cứ thời gian trên máy chụp để thanh toán hay xuất toán bảo hiểm y tế, khi giám định.

Phân tích thêm về các yếu tố liên quan đến công tác giám định với các ca chụp X-quang, ông Khoa cho rằng, cần có điều chỉnh phù hợp thực tế, nên tập trung giám định về việc chỉ định xác đáng, đúng với tình trạng sức khỏe người bệnh. 6 phút là thời gian trung bình cho một ca chụp X-quang thông thường, chứ không nên áp dụng quy tắc thời gian "cứng" trong giám định thanh toán bảo hiểm y tế.

Ông Khoa lưu ý, trong điều trị, quan trọng là bác sĩ không chỉ định sai gây lãng phí trong chỉ định chụp, chiếu cũng như các dịch vụ cận lâm sàng. Còn với quy trình chụp X-quang này, thời gian là định mức tương đối, chứ không bắt buộc. Vì với ca bệnh không phức tạp, thì không mất nhiều thời gian, chụp X-quang có thể chỉ 1 phút trên máy, nhưng với ca khó, có khi 15 - 20 phút mới xong. Do đó, tùy tay nghề, trình độ, ca bệnh, thì thời gian chụp sẽ khác nhau, chứ không chỉ là 6 phút.