Thời sự

Loạt chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ 1.1.2026

Tuyến Phan
Tuyến Phan
31/12/2025 06:39 GMT+7

Từ 1.1.2026, nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp tới quyền lợi của người dân.

Tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định 293/2025 được Chính phủ ban hành nhằm quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Loạt chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ 1.1.2026- Ảnh 1.

Nhiều chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ 1.1.2026

ẢNH: T.N

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng theo vùng được điều chỉnh tăng so với hiện hành như sau:

Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng).

Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).

Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng).

Vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Tương tự, mức lương tối thiểu giờ theo vùng cũng được điều chỉnh tăng: vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Đối tượng áp dụng gồm tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng và người sử dụng lao động theo bộ luật Lao động, bao gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn lao động.

Nhà giáo được xếp lương cao nhất

Luật Nhà giáo năm 2025 có hiệu lực từ 1.1.2026, với nhiều chính sách hỗ trợ và đãi ngộ nổi bật nhằm khẳng định vị thế và vai trò của nhà giáo.

Đối với nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập, lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.

Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, tiền lương thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.

Sửa đổi, bổ sung về phụ cấp đặc biệt

Thông tư 24/2025 của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư này được hưởng phụ cấp đặc biệt, gồm:

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu.

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (bao gồm cả trường hợp đang trong thời gian tập sự) đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi Chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

Thông tư mới cũng thay thế "Phụ lục danh sách các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới được áp dụng phụ cấp đặc biệt" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2005 bằng "Phụ lục danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt" ban hành kèm theo thông tư này.

Nâng mức giảm trừ gia cảnh

Nghị quyết110/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm).

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

