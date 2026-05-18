Vụ cướp ở làng ĐH phá trong 10 giờ: Trạm an ninh mới lập gây bất ngờ

Vụ cướp ở làng ĐH: Các đối tượng gây án đã bị bắt giữ

Trạm an ninh Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM được khánh thành vào đầu tháng 4 nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM với Công an phường Linh Xuân và Công an phường Đông Hòa trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tội phạm tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM trên địa bàn 2 phường. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp đã phá án nhanh vụ cướp ở làng ĐH trong thời gian ngắn.

Bà Phùng Thị Hương Lan, Phó giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đơn vị đang cùng Công an hai địa phương trao đổi để hoàn thiện cơ chế vận hành Trạm an ninh, thống nhất chế độ làm việc, trao đổi thông tin hàng ngày tại trạm và công tác phối hợp tuần tra trong toàn khu đô thị để đảm bảo các vấn đề về an toàn trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…

Công an phường Đông Hòa phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thuộc Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM tuần tra, nhắc nhở sinh viên tuân thủ quy định pháp luật ẢNH: NGUYỄN HẬU

Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, Trạm an ninh đã và đang mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm nhằm đảm bảo môi trường học tập và lưu trú tốt nhất cho sinh viên, giảng viên.

Đặc biệt mới đây, qua công tác trao đổi thông tin, Trạm an ninh đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa nhanh chóng khám phá vụ án cướp tài sản xảy ra tại khu vực vườn tràm.

Cụ thể vào 22 giờ ngày 6.5, Trạm an ninh đã tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc của người dân về việc bị hai đối tượng đánh gây thương tích rồi chiếm đoạt một xe máy cùng tài sản, giấy tờ tại khu vực vườn tràm trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Ngay sau đó, trạm đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến Công an phường Đông Hòa trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án. Trong quá trình điều tra, lực lượng đã phối hợp chặt chẽ cùng Công an phường Đông Hòa rà soát địa bàn, trích xuất hệ thống camera an ninh, cung cấp dữ liệu, thông tin phục vụ nhận diện, xác minh và truy vết đối tượng nghi vấn. Nhờ đó đến 8 giờ ngày 7.5, sau khoảng 10 giờ nhận tin báo, các đối tượng gây án đã bị bắt giữ cùng tang vật liên quan, phục vụ công tác điều tra, khởi tố theo quy định pháp luật.

Theo bà Phùng Thị Hương Lan, ghi nhận thành tích trên, trung tâm đã tổ chức khen thưởng đột xuất tập thể Công an phường Đông Hòa trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là kết quả của công tác chỉ huy đầy trách nhiệm, hiệp đồng hiệu quả, giữa các đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần mang lại sự bình yên cho sinh viên, cộng đồng tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

Nhờ Trạm an ninh, sinh viên yên tâm hơn

Từ khi đi vào hoạt động, Trạm an ninh Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM dẫn trở thành "cầu nối" giữa các đơn vị trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Công an phường Đông Hòa, cho biết đến nay trạm an ninh đã trở thành điểm tiếp nhận thông tin ban đầu của người dân đến trình báo sự việc và hướng dẫn, hỗ trợ hướng dẫn quy trình để giải quyết thủ tục hành chính thông thường.

Theo thượng tá Hiếu, đây cũng là địa điểm hội ý, giao ban, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất giữa Công an phường với Trung tâm quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM và các đơn vị liên quan khác. Trạm an ninh còn là tập kết lực lượng để phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra chung; cũng như tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên chấp hành pháp luật, cảnh giác với các loại tội phạm.

Công an và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thường xuyên tuần tra, kiểm soát về đêm mà sinh viên yên tâm hơn ẢNH: NGUYỄN HẬU

Đặc biệt, Trạm an ninh là "địa chỉ tin cậy" hỗ trợ sinh viên, người dân đi đường hoặc khi gặp sự cố, như tai nạn giao thông, đánh rơi giấy tờ, mất cắp tài sản…

Nguyễn Văn Đạt, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cho biết: "Do làm thêm ca tối nên em thường về trễ, trong khi về khuya các tuyến đường trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM khá vắng vẻ. Từ khi có trạm an ninh và luôn có lực lượng an ninh trực 24/24, giúp em yên tâm hơn mỗi khi đi làm thêm về".