Phụ huynh chi bao nhiêu tiền cho con vào dịp hè?

Mùa hè ở thành phố, nhiều gia đình dẫn trẻ đi ăn ở các trung tâm thương mại sau một năm học tập ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Chi bao nhiêu tiền cho con vào dịp hè?

Chị Nguyễn Thị Hồng (35 tuổi, ngụ ở đường Liên Phường, P.Phước Long, TP.HCM; trước là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức), cho biết mùa hè ở thành phố, phụ huynh tốn nhiều tiền cho con.

Như chị, đã lên sẵn danh sách các khoản chi cho con trai học lớp 5 vào đầu tháng 5. Chị ghi từng khoản: học bơi, lớp kỹ năng sống, chi phí dự kiến để xem phim cuối tuần, tiền ăn uống khi đưa con đi chơi và một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình. "Ngồi cộng sơ sơ mà giật mình vì số tiền khá lớn", chị kể.

Theo tính toán của chị, riêng học bơi đã gần 3 triệu đồng, lớp kỹ năng khoảng 5 triệu đồng, chưa kể những khoản phát sinh như: trà sữa, đồ ăn, khu vui chơi, sách, truyện...

"Mỗi cuối tuần đưa con ra ngoài là ít nhất vài trăm ngàn đồng. Hè kéo dài nên cộng dồn rất nhiêu", chị nói.

Hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ tăng cao dịp hè ẢNH: THANH NAM

Tương tự, anh Trần Minh Quân (32 tuổi, ngụ ở đường Phạm Văn Bạch, P.Tân Sơn, TP.HCM; trước là P.15, Q.Tân Bình), cho biết gia đình có hai con nhỏ nên hè là thời điểm chi tiêu tăng mạnh nhất trong năm.

"Con nghỉ học nhưng cha mẹ lại phải chi nhiều khoản khác. Tiền học thêm giảm nhưng thay bằng tiền giữ trẻ, tiền cho con đi chơi, đi ăn, tham gia hoạt động hè", anh kể.

Theo anh, với trẻ em thành phố hiện nay, chỉ riêng các khoản vui chơi cuối tuần cũng đã tốn đáng kể. "Một lần đi xem phim cho cả nhà gần 1 triệu đồng. Nếu ghé thêm khu vui chơi, ăn uống thì có thể hơn nữa. Mà trẻ con đâu chỉ đi một lần trong hè", anh nói.

Gia đình anh dự tính hè năm nay sẽ chi khoảng 15 triệu đồng cho hai con, chưa tính chuyến du lịch dài ngày.

Trong khi đó, chị Lê Mỹ Duyên (32 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương), cho biết điều khiến chị "hao ví" nhất là những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại liên tục.

"Mùa hè năm ngoái, có hôm con xin đi tô tượng, có hôm muốn đi làm bánh, có hôm đòi uống trà sữa, mua sách, mua đồ chơi. Mỗi lần vài trăm ngàn đồng nhưng cuối tháng nhìn lại mới thấy tốn rất nhiều", chị kể.

Theo chị Duyên, mùa hè năm ngoái gia đình chị chi gần 15 triệu đồng cho con gái 8 tuổi, dù không đi du lịch xa. "Tiền không nằm ở một khoản lớn mà nằm ở rất nhiều khoản nhỏ cộng dồn", chị nói.

Không ít phụ huynh cho biết mùa hè đến, tốn nhiều tiền cho hoạt động vui chơi của con ẢNH: THANH NAM

Mùa hè ở thành phố, nhiều gia đình chi vượt kế hoạch

Chuyên gia tài chính cá nhân Đỗ Bửu Đấu, Công ty kế toán Alpha (P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), cho rằng mùa hè là thời điểm nhiều gia đình dễ mất cân đối chi tiêu.

"Phần lớn phụ huynh thường chỉ nghĩ đến các khoản lớn như học bơi hay du lịch, nhưng thực tế những khoản nhỏ phát sinh hằng tuần mới là thứ khiến ngân sách bị đội lên", ông nói.

Theo ông, các khoản như ăn uống ngoài, khu vui chơi, xem phim, hoạt động cuối tuần có tần suất lặp lại rất cao. "Mỗi tuần chi thêm một vài triệu đồng có thể không đáng chú ý ngay lúc đó, nhưng sau cả mùa hè tổng số tiền sẽ lớn", ông phân tích.

Chuyên gia này cho rằng nhiều phụ huynh hiện nay có xu hướng chi tiêu theo cảm xúc vì sợ con buồn chán khi nghỉ hè.

"Có người cuối tuần nào cũng đưa con đi trung tâm thương mại, ăn uống, vui chơi vì nghĩ đó là cách bù đắp thời gian cho con. Điều này khiến nhiều khoản phát sinh ngoài kế hoạch", ông nói.

Theo ông Đấu, phụ huynh nên lập ngân sách cụ thể ngay từ đầu hè thay vì chi tới đâu tính tới đó. "Gia đình có thể chia rõ như: bao nhiêu tiền cho học kỹ năng, bao nhiêu cho vui chơi, bao nhiêu cho du lịch... Khi có giới hạn cụ thể sẽ dễ kiểm soát hơn", ông khuyến nghị.

Mùa hè là dịp trẻ em nghỉ học nhưng phụ huynh cho biết nhiều khoản chi tăng lên cho các hoạt động vui chơi, trải nghiệm của con ẢNH: THANH NAM

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Thu Thanh, Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light (P.Bình Tây, TP.HCM; trước là P.9, Q.6), cho rằng nhiều phụ huynh đang vô tình tạo áp lực cho chính mình khi nghĩ rằng phải chi thật nhiều tiền mới giúp con có mùa hè vui vẻ.

"Trẻ em không cần lịch hè kín mít hay quá nhiều hoạt động đắt đỏ. Điều các em cần nhiều khi chỉ là được ở cạnh cha mẹ và có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa", bà nói.

Theo bà Thanh, một số phụ huynh hiện nay dễ rơi vào tâm lý sợ con chán, từ đó liên tục tìm hoạt động để lấp kín thời gian nghỉ hè.

"Có những gia đình cuối tuần nào cũng đưa con đi chơi xa, đi ăn uống, mua sắm. Nhưng đôi khi trẻ lại thích những điều đơn giản như cùng cha mẹ nấu ăn, đạp xe hay về quê thăm ông bà", bà Thanh chia sẻ và nhấn mạnh: "Một mùa hè ý nghĩa không nằm ở số tiền đã bỏ ra mà nằm ở việc trẻ có được nghỉ ngơi, kết nối và cảm thấy hạnh phúc hay không".

Để tránh áp lực tài chính trong dịp hè, bà Trần Xuân Linh, giảng viên dạy kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, Trung tâm đào tạo thực hành kế toán Việt Hưng (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.5, Q.Phú Nhuận), cho rằng: "Phụ huynh nên lập kế hoạch chi tiêu từ sớm. Giới hạn các khoản phát sinh cuối tuần. Ưu tiên hoạt động gia đình ít tốn kém. Không chiều theo mọi đòi hỏi mua sắm của trẻ. Cân đối giữa nhu cầu trải nghiệm và khả năng tài chính".