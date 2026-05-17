Cơn sốt học bơi bùng nổ ở TP.HCM: Phụ huynh chi tiền triệu để con biết bơi

Chủ động trang bị kỹ năng sinh tồn cho con

Chiều cuối tuần, tại hồ bơi Hoàng Sa (đường Tô Vĩnh Diện, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước là P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) có khá đông phụ huynh đưa con đến để học bơi. Trên băng ghế sát thành hồ, nhiều người cầm điện thoại quay video, mắt không rời khỏi con. Có lớp gần 15 trẻ chen nhau tập nổi. Chị Nguyễn Thị Hoàng Vân (32 tuổi, ngụ ở đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, TP.HCM; trước là P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) cho biết sở dĩ đưa con đi học bơi vì muốn trang bị kỹ năng sinh tồn cho con từ sớm.

Chị Vân kể đã đăng ký liền lúc cho 2 con học bơi dù tổng chi phí gần 6 triệu đồng. "Cho con đi học để an tâm. Khi con biết bơi cơ bản thì cũng đỡ lo hơn", chị Vân nói.

Điều đáng chú ý là đa số phụ huynh hiện nay không đặt nặng chuyện con học bơi để thi đấu hay rèn thể thao thành tích. Thứ họ cần là con có kỹ năng sinh tồn.

Không ít phụ huynh kể rằng họ quyết định cho con đi học sau khi đọc nhiều tin tức về các vụ trẻ em đuối nước.

Anh Nguyễn Tấn Đại (34 tuổi, làm việc ở đường 30.4, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM; trước là P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết một tuần nay, sau giờ làm là đưa con đi học bơi. Người phụ huynh này đứng sát hồ gần một tiếng đồng hồ, liên tục dõi theo từng động tác của con.

"Tôi đọc thông tin về nhiều vụ đuối nước nên lo lắng. Tôi không cần con bơi giỏi, chỉ cần biết nổi và biết tự cứu mình", anh Đại nói.

Khóa học kéo dài 2 tháng, học phí hơn 4 triệu đồng chưa tính đồ bơi, kính, phí hồ. Dù khá tốn kém với gia đình có hai con nhỏ, anh Đại vẫn đăng ký từ rất sớm vì sợ hết chỗ.

Không riêng anh Đại, chị Vân, nhiều phụ huynh xem học bơi như khoản đầu tư bắt buộc cho con vào dịp hè. Chính vì thế, tại nhiều hồ bơi ở TP.HCM, lượng trẻ đăng ký học bơi tăng mạnh mỗi dịp hè. Có nơi phải mở thêm ca tối hoặc tăng lớp cuối tuần để đáp ứng nhu cầu.

Chị Trần Thị Mỹ Linh (30 tuổi, ngụ ở đường 11, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước là P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) cho biết con gái chị mới 5 tuổi nhưng đã được đăng ký lớp làm quen với nước.

"Tôi biết nhiều người bảo con nhỏ quá, nhưng tôi nghĩ tiếp xúc sớm sẽ giúp con bớt sợ nước", chị Linh chia sẻ.

Hoàng Thế Vũ (27 tuổi, huấn luyện viên dạy bơi tại hồ bơi Bình Trưng, P.Bình Trưng, TP.HCM; trước là P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức), cho biết từ đầu tháng 5, phụ huynh đã liên tục gọi hỏi lịch học. "Nhiều người còn đặt chỗ trước cả tháng. Có lớp vừa mở đăng ký vài ngày đã kín", người này nói.

Trần Quang Nam (29 tuổi, huấn luyện viên dạy bơi tại hồ bơi Lam Sơn, P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.4, Q.5) cũng cho biết mỗi dịp hè đến thì học viên nhiều hơn. Đặc biệt là học viên nhỏ tuổi. "Lý do vì nhiều phụ huynh muốn con có kỹ năng sinh tồn dưới nước", Nam cho hay.

Đưa con đi học bơi giống như "bảo hiểm tâm lý" của phụ huynh

Chuyên gia tâm lý Đỗ Thị Phương Diễm, Trung tâm phát triển tâm lý Chồi Non (P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.1, Q.6), cho rằng trong nhịp sống đô thị hiện đại, nơi phụ huynh ngày càng bận rộn và trẻ em có ít không gian vui chơi an toàn, lớp học bơi đang trở thành lựa chọn phổ biến mỗi dịp hè. "Đó không chỉ là nơi trẻ học một kỹ năng mới, mà còn là nơi phụ huynh gửi gắm sự kỳ vọng và mong muốn bảo vệ con trước những bất trắc khó lường của cuộc sống", bà Diễm nói.

Thạc sĩ tâm lý Hồ Viết Trọng, Trung tâm tư vấn tâm lý Bloom Psychology Center (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Kiểng, Q.7), nhận định không khó để thấy sự thay đổi trong tư duy nuôi dạy con của nhiều gia đình trẻ hiện nay.

"Nếu trước đây mùa hè gắn với những ngày rong chơi tự do, trẻ tự học kỹ năng qua trải nghiệm, thì nay nhiều phụ huynh có xu hướng chủ động trang bị kỹ năng sinh tồn cho con từ sớm", ông Trọng nói.

Ông Trọng cũng phân tích thêm nỗi lo của phụ huynh hiện đại ngày càng lớn vì họ tiếp cận quá nhiều thông tin tiêu cực mỗi ngày. Các vụ tai nạn trẻ em, đặc biệt là đuối nước xảy ra khiến phụ huynh hình thành cảm giác bất an thường trực. Họ có xu hướng tìm mọi cách để giảm bớt nỗi sợ đó.

Theo ông Trọng, đưa con đi học bơi không chỉ là hoạt động thể thao mà trở thành một dạng "bảo hiểm tâm lý" của phụ huynh.

"Nhiều phụ huynh nghĩ rằng chỉ cần con biết bơi, họ sẽ yên tâm hơn khi trẻ tham gia hoạt động ngoài xã hội. Đó là phản ứng dễ hiểu trong bối cảnh phụ huynh ngày nay chịu rất nhiều áp lực bảo vệ con", ông Trọng chia sẻ.

Huấn luyện viên Hoàng Thế Vũ cho rằng song song với việc dạy kỹ thuật bơi thì huấn luyện viên cũng cần hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho học viên.

"Có trẻ bơi được vài mét trong hồ nhưng gặp môi trường tự nhiên như sông lại hoảng loạn. Biết bơi không đồng nghĩa biết tự cứu", Vũ nói.

Theo Vũ, kỹ năng sinh tồn dưới nước cần bao gồm: kỹ năng nổi an toàn, kiểm soát hơi thở, xử lý chuột rút, giữ bình tĩnh khi rơi xuống nước, nhận biết vùng nước nguy hiểm, kỹ năng gọi cứu hộ…

Huấn luyện viên này cũng khuyến nghị phụ huynh nên ưu tiên những trung tâm có số lượng học viên vừa phải, huấn luyện viên được đào tạo cứu hộ, quy trình đảm bảo an toàn rõ ràng, chú trọng kỹ năng sinh tồn thay vì chỉ dạy động tác kỹ thuật…

Theo huấn luyện viên Trần Quang Nam, việc cho trẻ em học bơi là cần thiết, nhưng phụ huynh không nên xem đó là "lá chắn tuyệt đối". "Sẽ nguy hiểm nếu có tâm lý chủ quan sau khi con biết bơi. Nhiều phụ huynh nghĩ con đã học bơi thì sẽ an toàn hơn nên lơ là giám sát. Trong khi thực tế, tai nạn đuối nước có thể xảy ra rất nhanh", Nam nói và khuyến nghị phụ huynh luôn giám sát trẻ khi tiếp xúc với nước, không để trẻ tự bơi một mình…

