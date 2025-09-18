Học phí cao, cha mẹ gồng gánh nuôi con học đại học

Học phí - Nỗi lòng cha mẹ

Những ngày tháng 9, khi các trường đại học rộn ràng chào đón tân sinh viên, cũng là lúc nhiều phụ huynh rơi vào nỗi lo âu về tiền bạc để đóng học phí cho con. Chị Phạm Thị Thêu, quê Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ) ngồi bên hàng nước nhỏ trên đường Hoàng Minh Giám, P.Phú Nhuận (trước đây là Q.Phú Nhuận, TP.HCM), với ánh mắt đầy trăn trở khi kể về cô con gái vừa bước vào năm nhất Trường ĐH Sài Gòn.

"Con bé đậu đại học, tôi mừng lắm, nhưng cũng xen lẫn nhiều nỗi lo. Học phí một năm 30 triệu đồng, chưa kể tiền trọ, ăn uống. Chồng tôi ban đầu không muốn cho con học vì sợ không kham nổi, nhưng tôi nhất quyết ủng hộ việc học của con. Đời mình khổ rồi, không muốn con khổ thêm nữa", chị Thêu tâm sự.

Mỗi ngày, chị Thêu bán hàng nước đến tận 12 giờ đêm để có tiền nuôi con ăn học ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Để lo cho con, gia đình chị Thêu phải chia ra ở 2 nơi. Chị và con gái lớn thuê trọ gần nơi buôn bán, mất 3 triệu đồng/tháng, còn chồng chị cùng 2 con nhỏ ở trọ tại P.Đông Hưng Thuận (trước đây là Q.12, TP.HCM), thêm 4 triệu đồng nữa. Tổng cộng, mỗi tháng gia đình chị chi 7 triệu đồng chỉ cho tiền trọ.

"Chồng tôi chạy xe ba gác, tôi bán nước từ 11 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Cơm nước cũng phải tiết kiệm, chồng nấu rồi mang sang cho hai mẹ con ăn. Nhiều đêm nghĩ mà buồn, hơn 20 năm mưu sinh ở thành phố mà vẫn ở trọ và chật vật lo tiền học cho con", chị Thêu chia sẻ.

Buôn bán vất vả cũng chỉ mong dành dụm để nuôi con ăn học, nhưng khổ nỗi hiện tại gia đình chị vẫn còn gánh khoản nợ hàng chục triệu đồng do những năm trước kinh doanh thua lỗ, khiến đôi vai càng thêm trĩu nặng.

Cũng có con năm nay vào đại học, chị Phạm Thị Ngọ, quê TP.Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ), cũng đau đáu nỗi lo vì học phí. Gia đình 3 người của chị đang sinh sống ở một căn phòng trọ khoảng hơn 10 m² ở P.Linh Xuân (trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Lúc chúng tôi đến, chị Ngọ vừa trở về phòng sau ca làm, đó cũng là lúc cậu con trai của chị vội vàng rời nhà đi làm thêm. Con trai chị học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, hệ song ngữ Việt - Nhật tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, với học phí 50 triệu đồng/năm. Chị Ngọ cho biết con trai chọn học hệ song ngữ với hy vọng sau khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn.

"Đầu năm học, con đóng 28 triệu đồng, nhưng hai vợ chồng tôi chỉ dành dụm được 18 triệu, phải vay đồng nghiệp thêm 10 triệu nữa mới đủ. Còn những học kỳ sau chưa biết phải làm thế nào. Lương công nhân tháng cao nhất thì được 10 triệu đồng, tháng nào ít hàng thì chỉ được 8 triệu. Cho nên khi con vào đại học tôi cũng lo nghĩ, trăn trở nhiều thứ", chị Ngọ tâm sự.

Niềm an ủi lớn nhất của chị là cậu con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chị kể chồng chị trước đây chạy xe công nghệ, thu nhập bấp bênh, từ khi con vào đại học, anh xin vào công ty làm mong có thu nhập ổn định hơn. "Chỉ có một đứa con nên dù khó khăn thế nào cũng phải ráng lo. Tôi chỉ mong con học xong, có việc làm tốt, không khổ như ba mẹ", chị nói.

Nỗ lực giữ lấy giấc mơ đại học

Nếu phụ huynh gồng mình với tiền bạc, thì sinh viên cũng nỗ lực không ngừng để giữ lấy giấc mơ đại học. Lâm Gia Bảo, con trai của chị Ngọ, cho biết đang làm thêm tại một quán cà phê gần chỗ trọ, với mức tiền công 25.000 đồng/giờ. Bảo làm công việc này trong suốt 3 tháng hè đến bây giờ.

Hiện tại vì đã bắt đầu năm học mới nên Bảo xin làm ca tối từ 18 giờ 30 - 0 giờ. "Em đi làm thêm để đỡ đần ba mẹ. Tiền làm thêm em để mua sách vở, tài liệu, dụng cụ học tập. Học phí thì lớn quá, em chưa giúp được", Bảo nói.

Sinh viên đi làm thêm để kiếm tiền đỡ đần chi phí cho ba mẹ

Sau khi đi học về, Bảo sẽ nấu cơm cho cả nhà và ăn tối trước để kịp đi làm. Dù làm đêm và ngày hôm sau phải dậy sớm đi học, Bảo vẫn cố gắng bởi cậu hiểu mỗi đồng tiền kiếm được là một phần gánh nặng được trút khỏi vai ba mẹ mình.

Còn Giàng Thị Chè, tân sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến gia đình. Là con nhà hộ nghèo, mẹ thường xuyên ốm đau, Chè từng tưởng như phải dở dang giấc mơ vì gia đình không đủ điều kiện. "Em thuyết phục mãi ba mẹ mới đồng ý. Mẹ nói muốn cho em học đến nơi đến chốn, nhưng nhà nghèo, mẹ đành bất lực", Chè nghẹn ngào kể.

Học phí 36 triệu đồng/năm là số tiền lớn đối với gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Để con được đi học, ba mẹ Chè phải vay mượn họ hàng. "Em thấy buồn lắm khi ba mẹ phải vay tiền. Có lúc em nghĩ hay thôi không học nữa để ba mẹ trả lại số tiền đó. Khi đặt chân đến thành phố rồi, nhìn hành lý mang theo, em vẫn phân vân không biết mình làm đúng hay sai", Chè tâm sự.

Chè cho biết muốn ở ký túc xá để tiết kiệm chi phí, nhưng vì hết chỗ nên đành thuê trọ cùng bạn với giá 2,5 triệu đồng/tháng. "Em tự nhủ phải cố gắng học để không phụ lòng ba mẹ. Sau khi thích nghi với cuộc sống ở đây em sẽ tìm việc làm thêm", Chè nói.

Bá Nữ Kim Ngân, quê ở Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), là sinh viên năm 2 ngành hộ sinh, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cũng mang trong mình nỗi trăn trở tương tự. Ngân là chị cả trong gia đình có 5 chị em, ba mẹ làm nông, quanh năm vất vả. Học phí của Ngân là 46 triệu đồng/năm, cộng thêm 13 triệu đồng chi phí ở ký túc xá cho 10 tháng. Mỗi tháng, ba mẹ chu cấp 2,5 triệu đồng, số tiền ấy Ngân phải tiết kiệm hết mức để đủ chi tiêu.

"Ba mẹ mình khó khăn lắm. Ngoài việc đồng áng, ai thuê gì ba làm đó, mẹ thì vừa nội trợ, chăm sóc ông bà 2 bên bị tai biến, vừa làm thêm để phụ ba lo cho gia đình. Năm ngoái mình được học bổng giảm 75% học phí cho tân sinh viên, nhưng từ năm hai, gia đình phải vay vốn sinh viên để lo cho mình", Ngân kể.