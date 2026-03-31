Hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID

Đây là quy định trong Nghị định Quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo vừa được Chính phủ ban hành ngày 28.3, có hiệu lực từ ngày 15.5. Trong đó, toàn bộ quá trình học tập của người học (hồ sơ học tập suốt đời) trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo và tích hợp lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Dữ liệu giáo dục và đào tạo gồm những gì?

Theo nghị định, dữ liệu giáo dục và đào tạo là dữ liệu số phản ánh thông tin về lĩnh vực này theo quy định của luật Giáo dục và các luật chuyên ngành khác có liên quan.

Dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng để phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Toàn bộ quá trình học tập của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo và tích hợp lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phạm vi của dữ liệu giáo dục và đào tạo bao gồm 21 nội dung, như dữ liệu tổ chức của hệ thống giáo dục quốc dân; dữ liệu về giáo dục của hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục chuyên biệt dành cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

Bên cạnh đó là dữ liệu bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm dữ liệu tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; dữ liệu hạ tầng, cơ sở vật chất giáo dục; dữ liệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; dữ liệu hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo...

Đặc biệt, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời ghi nhận toàn bộ quá trình học tập của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân, sẽ được tạo lập theo chuẩn định dạng mở do Bộ GD-ĐT quy định, có giá trị sử dụng thay thế hoặc tương đương các văn bản giấy về giáo dục cấp cho người học.

Tích hợp hồ sơ học tập suốt đời lên VNeID

Cụ thể, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời được tạo lập bao gồm: Thông tin về học bạ ghi nhận toàn bộ quá trình học tập; kết quả học tập và rèn luyện của người học đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; thông tin về văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khi người học tốt nghiệp cấp học, hoàn thành chương trình giáo dục hoặc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; thông tin công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cùng với đó là thông tin kết quả học tập của người học trong các chương trình giáo dục ĐH, các chương trình giáo dục nghề nghiệp; thông tin chứng nhận kết quả đánh giá năng lực người học thông qua các kỳ thi hoặc kỳ kiểm tra do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức đánh giá giáo dục có thẩm quyền tổ chức; thông tin chứng nhận giải thưởng, thành tích học tập của người học do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, thông tin xác nhận đang theo học tại cơ sở giáo dục.

Người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân. Trước khi cấp mã số hồ sơ học tập suốt đời, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mã số hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân được dùng làm mã khóa truy cập để khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân ảnh: Ngọc Dương

Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD.

Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời có thể được thực hiện thông qua các ứng dụng khác theo quy định của pháp luật đảm bảo đáp ứng các điều kiện như: bên tiếp nhận dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của cá nhân để sử dụng có khả năng kiểm tra, xác thực dữ liệu theo quy định pháp luật về dữ liệu; việc khai thác, sử dụng dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu đã được xác thực có đủ giá trị pháp lý tương đương bản gốc theo quy định của pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử.

Đồng thời, dữ liệu phải được thu thập, cung cấp cho chủ thể và được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.