Thi đánh giá năng lực: Thí sinh khó khăn được miễn giảm 50-100% lệ phí

Sáng nay (25.2), ĐH Quốc gia TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026. Theo đó, đợt 1 kỳ thi ghi nhận có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 5,14% so với năm 2025). Trong đó, 134.737 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí (tăng 4,99% so với năm trước).

Năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với 2 đợt thi. Đợt 1, kỳ thi chính thức được tổ chức vào ngày 5.4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Cấu trúc và nội dung bài thi năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi hướng đến mục tiêu đánh giá chính xác năng lực học tập ở bậc ĐH của thí sinh, bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ĐH.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); toán học 30 câu hỏi; tư duy khoa học 30 câu hỏi. Cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Cấu trúc đề thi từng phần cụ thể như sau:

Năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM áp dụng chính sách miễn 100%, giảm 70% và 50% lệ phí dự thi đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh thuộc diện miễn, giảm cần nghiên cứu kỹ quy định và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo hướng dẫn.

Đáng chú ý, một điểm mới được công bố liên quan đến giấy tờ tùy thân của thí sinh dự thi vừa được ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức công bố. Theo đó, đối với giấy tờ dự thi, thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản chính còn thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã dùng để đăng ký. Nhưng trong trường hợp giấy tờ tùy thân bản chính bị thất lạc vì lý do bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi, đồng thời phải thực hiện các thủ tục chứng thực tại hội đồng thi theo đúng quy định.

Từ ngày 28.3, thí sinh truy cập vào tài khoản để in phiếu báo dự thi. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17.4.

Đầu tháng 2, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố đề thi mẫu bài thi đánh giá năng lực năm 2026, TẠI ĐÂY.

Năm 2025, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành. Đồng thời, có 111 cơ sở giáo dục ĐH-CĐ sử dụng kết quả thi để xét tuyển. Riêng hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.