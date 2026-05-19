Gác bằng cử nhân, cô gái làm hoa đất sét gây ngỡ ngàng vì...

Những bông hoa đất sét y như thật

Chị Hoàng Thị Mai (35 tuổi, ngụ Đà Lạt) từng theo học ngành điện tử viễn thông tại Trường ĐH Đà Lạt và tốt nghiệp vào năm 2014. Chị kể trong thời gian chờ xin việc đã làm thêm tại một cửa hàng hoa đất sét vì yêu thích đồ handmade.

"Ban đầu làm thử để trải nghiệm cho biết, nhưng dần thấy mê quá nên tôi làm tiếp. Gắn bó tại cửa hàng được 3 năm, sau đó thì làm riêng tại nhà. Hiện tại, tôi đã theo bộ môn làm hoa đất này được hơn 10 năm", chị Mai chia sẻ.

Những bông hoa mẫu đơn được chị Mai nặn từ đất sét ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, hành trình theo đuổi công việc này không hề dễ dàng. Chị Mai kể thời gian đầu gặp không ít áp lực khi làm trái ngành học, thu nhập lại không cao. Điều đó khiến chị từng ngại ngùng khi bạn bè hoặc người khác hỏi về công việc. "Nhưng vì đam mê nên tôi cố gắng theo đuổi", chị nói.

Sau khi quyết định làm riêng, chị Mai cảm thấy thoải mái hơn khi được tự do sáng tạo và chủ động về kinh tế. Trải qua nhiều năm gắn bó, chị đã làm được nhiều loại hoa từ đất sét như: ly, cát tường, sen, mẫu đơn, cẩm tú cầu, cúc, hồng, lay ơn, thủy tiên…

Những cành hoa ly sống động như thật ẢNH: NVCC

Theo chị Mai, không có loại hoa nào là dễ hay khó hơn, bởi để làm ra được "cái hồn" của hoa thì loại nào cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu. Với chị, đây không chỉ là đam mê mà còn là công việc mang lại thu nhập chính, vì vậy chị ưu tiên làm theo yêu cầu của khách hàng, đồng thời dành thời gian nghiên cứu thêm những loại hoa mới mình yêu thích.

Để hoàn thiện một sản phẩm, chị Mai cho biết thời gian không cố định vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả tâm trạng. "Có những ngày tâm trạng tốt thì làm rất năng suất, nhưng cũng có ngày không có cảm hứng thì gần như không làm được gì", chị chia sẻ.

Tỉ mỉ từng công đoạn để tạo nên những bông hoa "có hồn"

Theo chị Mai, quy trình làm hoa đất sét gồm nhiều công đoạn: cán đất, dùng khuôn cắt tạo hình, ép gân để tạo đường nét giống hoa thật, sau đó tạo dáng, tô màu, ráp bông và lên cành. Ngoài ra còn nhiều công đoạn nhỏ khác đòi hỏi sự tỉ mỉ.

"Với mỗi loại hoa mới, tôi phải thu thập tài liệu, tìm hiểu cấu trúc, hình dáng, màu sắc để mô phỏng sao cho chính xác nhất. Mỗi loài hoa lại có kỹ thuật riêng, buộc người làm phải quan sát và điều chỉnh phù hợp", chị cho biết.

Theo chị Mai, để tạo nên một bông hoa "có hồn", hai yếu tố quan trọng nhất là hình dáng và màu sắc. "Cánh hoa phải mềm mại, tự nhiên, không bị rập khuôn, trong khi màu sắc cần được phối trộn tinh tế để giống hoa thật. Hoa sau khi hoàn thiện còn được phủ lớp sơn bảo vệ giúp bền màu, hạn chế bám bụi và dễ vệ sinh. Nếu bảo quản tốt, hoa có thể giữ được màu sắc từ 5–7 năm", chị cho biết.

Để hoàn thành 1 cành hoa phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ ẢNH: NVCC

Những sản phẩm của chị sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen và sự yêu thích, có nhiều người không tin đó là hoa thật. "Tôi rất vui vì công sức được công nhận, đồng thời cũng nhận được góp ý để hoàn thiện hơn", chị nói.

Những cánh hoa mềm mại y như thật ẢNH: NVCC

Từ đam mê ban đầu, chị Mai dần kết hợp kinh doanh, nhận đặt hàng và quảng bá sản phẩm. Mỗi cành hoa đất sét có giá từ 350.000 – 700.000 đồng. Sau nhiều năm theo nghề, chị cho biết thu nhập hiện tại khá ổn định, dù không quá cao so với nhiều ngành khác nhưng đổi lại là sự chủ động về thời gian và thoải mái trong công việc.

Sau nhiều năm theo đuổi nghề làm hoa đất sét, chị Mai đã có thu nhập ổn định hơn ẢNH: NVCC

Là khách hàng từng đặt mua hoa mẫu đơn hồng của chị Mai, chị Nguyễn Mai Hằng (39 tuổi, ngụ Hải Phòng, trước đây là Hải Dương), chia sẻ đã rất bất ngờ khi nhận sản phẩm. "Ban đầu nhìn hoa của Mai làm qua mạng xã hội tôi rất thích, không nghĩ là hoa giả. Khi nhận tận tay còn ngỡ ngàng hơn vì hoa y như thật, mềm mịn và có độ rủ rất đẹp, chưng lên bình thì sinh động hơn cả hoa thật vì mình có thể tạo được dáng đứng cho hoa theo ý thích. Nếu không nhìn kỹ phần cành và gân lá thì khó ai biết đây là hoa đất sét", chị Hằng chia sẻ.