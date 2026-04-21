Rời xa màn hình, người trẻ đi tìm sự tĩnh lặng bên đất sét và gỗ

Khám phá workshop thủ công TP.HCM, nơi mà những người yêu thích nghệ thuật sẵn sàng dành hàng giờ để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Tại đây, họ không ngại dấn thân vào bùn đất và tỉ mỉ đục đẽo từng thớ gỗ, chỉ để tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Cuối tuần, tiệm gốm Thanh Xuân ở P.Đông Hòa (TP.HCM) trở thành "trạm dừng chân" của nhiều bạn trẻ thích làm đồ thủ công từ đất sét. Đến workshop thủ công này, bạn trẻ được nhân viên hướng dẫn các bước làm gốm cơ bản, như tạo hình sản phẩm, trang trí hoa văn… trong khoảng thời gian từ 2 - 4 giờ tùy từng sản phẩm. Sau đó, các sản phẩm thô do khách tạo ra được tráng men và xử lý nhiệt để hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng.

Lần đầu đến trải nghiệm, Đoàn Thị Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, đã làm xong một cái chén hoa văn con mèo ngộ nghĩnh sau hơn 4 giờ. "Mình thấy làm gốm rất vui, giúp giảm bớt căng thẳng, vì hầu như trong tuần mình chỉ học hoặc đi làm rồi về nhà. Mình thấy loại hình giải trí này rất hay, giúp mình có thêm lựa chọn sau giờ học và làm việc căng thẳng", Thanh Thảo chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm làm gốm để giải trí ẢNH: NGUYỄN HẬU

Hà Thị Anh Đào (20 tuổi, ở P.Dĩ An, TP.HCM) cho biết: "Em thấy làm gốm không dễ, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay và cả trí sáng tạo. Sau nhiều lần đến tiệm gốm trải nghiệm, em đã học nhiều kỹ năng làm gốm và có được một số sản phẩm làm kỷ niệm".

Chia sẻ về ý tưởng workshop làm gốm này, chị Lê Thị Thiên Vân (36 tuổi, chủ tiệm gốm Thanh Xuân) cho biết: "Với người trưởng thành, việc chạm tay vào đất sét mát lạnh và tập trung vào cách làm sao để nặn những món đồ mà mình mong muốn là cách để tạm gác lại những áp lực "cơm áo gạo tiền", đưa họ trở về với sự tĩnh lặng của nội tâm…".

Ngoài làm gốm, chạm khắc gỗ cũng được nhiều bạn trẻ thích thú khi tự tay đục đẽo phôi gỗ để cho ra những tác phẩm không đụng hàng. Vừa bước vào Củi Lũ Concept (P.Bảy Hiền, TP.HCM), khách đã nghe tiếng chạm khắc gỗ, hòa cùng giai điệu du dương của một bản nhạc không lời.

Trong một góc nhỏ, Nguyễn Lê Anh Thư (24 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) đang sơn màu hoàn thiện bức tranh bằng gỗ của mình. "Em thỉnh thoảng đến đây trải nghiệm chạm khắc gỗ để giải khuây khi gặp căng thẳng trong công việc. Đến nay, em đã có 3 tác phẩm chạm khắc gỗ, dù chưa được đẹp lắm nhưng rất vui vì do mình làm ra. Em sẽ rèn luyện thêm kỹ năng chạm khắc gỗ để có tác phẩm ưng ý tặng cho người thân", Thư chia sẻ.

Thông qua mạng xã hội, Lê Uyên Như (sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) biết đến Củi Lũ Concept và đưa bạn đến đây trải nghiệm. "Đến đây, em cùng bạn có thể tự tay chạm khắc phôi gỗ thành tác phẩm của riêng bản thân để làm kỷ niệm. Em thấy đây là hình thức có tính giải trí", Như cho biết.

Anh Nguyễn Thanh Dũng (29 tuổi, quản lý Củi Lũ Concept) cho biết workshop chạm khắc gỗ nhằm giúp khách có thêm không gian trải nghiệm loại hình nghệ thuật này và tạm gác những áp lực cuộc sống, công việc để tự tay sáng tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Khi đến đây trải nghiệm, nhân viên tư vấn cho khách sử dụng phôi gỗ phù hợp với ý tưởng và được hỗ trợ phác thảo họa tiết trên giấy trước khi chạm khắc.



