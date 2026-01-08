Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo

Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
08/01/2026 09:00 GMT+7

Từ những quả bầu hồ lô dân dã, anh Nguyễn Vũ Thanh (36 tuổi, TP.HCM) đã tỉ mẩn biến hóa thành những tác phẩm nghệ thuật độc bản, chứa đựng bên trong là những câu chuyện về tình mẫu tử, đạo lý làm người và nét đẹp văn hóa truyền thống.

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, tại một góc nhỏ thuộc P.Bình Tiên (P.8, Q.6 cũ), có một người đàn ông vẫn miệt mài với niềm đam mê hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo, đậm chất hoài cổ. Đó là anh Nguyễn Vũ Thanh, một nhân viên văn phòng nhưng lại mang trong mình "máu" nghệ thuật và tình yêu đặc biệt với những sản phẩm nông sản Việt.

Hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Vũ Thanh bên những tác phẩm bầu hồ lô của mình

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Kể chuyện đời qua dáng bầu hồ lô 

Chia sẻ về cơ duyên đến với bộ môn nghệ thuật độc đáo này, anh Thanh cho biết hình ảnh quả bầu hồ lô trong những câu chuyện cổ tích VN đã in sâu vào tâm trí anh từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, để biến niềm yêu thích thành những tác phẩm cầm nắm được là cả một hành trình dài.

Hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo - Ảnh 2.

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Xuất phát điểm là con số không tròn trĩnh với nghệ thuật tạo hình, anh Thanh bắt đầu mày mò tự học. Nhận thấy quả bầu nếu chỉ để trơn thì thiếu đi chiều sâu, anh tìm đến bạn bè để học thêm thư pháp. Từ những nét cọ vụng về ban đầu, anh dần làm chủ được ngòi bút, để rồi từ đó, ý tưởng kết hợp giữa hình khối tự nhiên của quả bầu và nét mềm mại của con chữ bắt đầu nảy mầm.

Hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo - Ảnh 3.

Mỗi tác phẩm được tạo ra là một thế giới nghệ thuật đầy chiều sâu được kết tinh từ sự kiên trì và đôi bàn tay tài hoa

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Điều khiến các tác phẩm của anh Thanh trở nên khác biệt chính là việc mỗi quả bầu mang một câu chuyện, thông điệp nhân văn sâu sắc. Một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của anh là bộ Bầu Ngựa. Tận dụng hình dáng tự nhiên của quả bầu đầu ngựa, anh Thanh khéo léo tạo tác thêm 5 quả bầu hồ lô nhỏ gắn trên nhánh, tượng trưng cho 5 chú ngựa con. "Tôi gọi đó là hình ảnh người mẹ đang dẫn dắt đàn con hướng về phía trước. Nó không chỉ là tình mẫu tử mà còn gợi nhắc đến sự đoàn kết, như câu tục ngữ ông bà ta thường nói: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", anh Thanh chia sẻ.

Hay như hình ảnh con cò lặn lội bờ sông, biểu tượng của người phụ nữ VN tần tảo, chịu thương chịu khó, cũng được anh tái hiện sống động. Con cò đậu trên nhánh bầu, kết hợp với những câu thơ thư pháp uyển chuyển, gợi lên hình ảnh bầu sữa mẹ ngọt ngào nuôi lớn con thơ. Đó là sự kết hợp tinh tế giữa điêu khắc và văn chương, biến vật vô tri thành kẻ kể chuyện.

Hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo - Ảnh 4.

Quả bầu và nhánh cây có tổ cò, với ẩn dụ biểu tượng của người phụ nữ VN tần tảo, chịu thương chịu khó

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Không dừng lại ở vẻ bề ngoài, anh Thanh còn sáng tạo nên những tiểu cảnh ẩn bên trong. Khi mở hai nửa quả bầu, người xem sẽ ngỡ ngàng trước không gian thu nhỏ về cuộc đời Đức Phật, hay những cánh đồng cỏ yên bình với bầy ngựa được khắc họa tinh xảo đến từng chi tiết trên những quả hồ lô mini.

Khát vọng nâng tầm nông sản Việt

Để thổi hồn vào những quả bầu hồ lô, anh Thanh bắt đầu quy trình bằng việc nghiên cứu sâu các câu chuyện cổ, điển tích hay và những giá trị đạo đức nhân văn. Sau khi phác thảo ý tưởng, anh bắt tay vào khâu chuẩn bị phôi: quả bầu được vệ sinh bóng đẹp, loại bỏ lớp vỏ cũ và xử lý mối mọt kỹ lưỡng. Với các tác phẩm nghệ thuật bên trong ruột, anh Thanh khéo léo cắt đôi quả bầu theo những đường nét tạo hình riêng biệt. Anh tỉ mỉ dùng giấy nhám và bàn chải sắt làm sạch phần ruột, tạo độ nhẵn bóng hoặc gồ ghề giả vách đá tùy theo ý đồ nghệ thuật.

Hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo - Ảnh 5.

Quả bầu mini với tiểu cảnh đồng cỏ và chú ngựa khá tinh xảo

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Công đoạn quan trọng nhất chính là nhào nặn các nhân vật và tiểu cảnh như tượng Phật, muông thú hay cỏ cây, rồi ghép nối chúng vào không gian nhỏ hẹp bên trong một cách tinh tế. Sau khi tạo hình thô, anh Thanh tiếp tục trang trí rêu giả, lá cây và phối màu sắc để tăng phần sống động. Phía bên ngoài, anh thường viết thư pháp bổ trợ cho nội dung bên trong, hoặc thếp vàng ánh kim và tạo hình trừu tượng để mang lại vẻ sang trọng, cuốn hút. Mỗi tác phẩm hoàn thiện không chỉ là một món đồ thủ công, mà còn là một thế giới nghệ thuật đầy chiều sâu được kết tinh từ sự kiên trì và đôi bàn tay tài hoa.

Hô biến quả bầu hồ lô thành những tác phẩm độc đáo - Ảnh 6.

ẢNH: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Khó khăn lớn nhất, theo anh, chính là đặc tính dễ vỡ của vỏ bầu khô. Làm sao để chạm khắc, cắt gọt mà bầu không nứt vỡ, đồng thời phải đưa được cái "hồn" của văn hóa, đạo đức vào tác phẩm một cách tinh tế, không khiên cưỡng là bài toán nan giải. "Giai đoạn đầu hư hỏng nhiều lắm, nhiều lúc cũng nản lòng. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, tôi lại tiếp tục cầm dao, cầm cọ. Đến nay, việc tạo hình đã thành thục hơn, sẵn sàng đưa ra thị trường những sản phẩm chỉn chu nhất", anh tâm sự.

Dù công việc chính vẫn là nhân viên văn phòng, nhưng với anh Thanh, nghệ thuật điêu khắc bầu hồ lô không chỉ là thú tiêu khiển để thỏa sức sáng tạo. Ẩn sau đó là một khát vọng lớn hơn của anh Thanh: "Tôi hy vọng trong năm tới sẽ tạo ra thêm nhiều mô hình mới lạ hơn nữa. Mong muốn nhỏ nhoi là có thể tạo ra một phong trào, góp phần kết nối và tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản VN thông qua con đường nghệ thuật thủ công mỹ nghệ".

Những quả bầu hồ lô của anh Nguyễn Vũ Thanh từ một thức quà quê giản dị, nay đã khoác lên mình diện mạo mới, mang theo ước vọng về một cái tết đoàn viên, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin liên quan

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa'

Độc đáo cô dâu tái hiện đám cưới miền Tây đậm 'chất xưa'

Không chọn phong cách hiện đại hay xa hoa, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Ngân (thường gọi là Bảo Ngân, 32 tuổi) và anh Võ Quang Thuận (34 tuổi), cùng ngụ Đồng Tháp khiến nhiều người thích thú khi tổ chức đám cưới theo phong cách xưa, tái hiện không gian hoài niệm đậm chất miền Tây những năm 80 - 90.

Độc đáo những quán cà phê như thủy cung thu nhỏ giữa lòng thành phố

Độc đáo xe buýt được trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách

Khám phá thêm chủ đề

độc đáo niềm đam mê tác phẩm Tinh tế TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận