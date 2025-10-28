Độc đáo những quán cà phê như thủy cung thu nhỏ giữa lòng thành phố

Theo ghi nhận mô hình cà phê “thủy cung mini” đang xuất hiện ở nhiều khu vực như: P.Xuân Hòa (Q.3 cũ), P.Hòa Hưng (Q.10 cũ), P.Hạnh Thông (Q.Gò Vấp cũ), P.Gia Định (Q.Bình Thạnh cũ)... Ở mỗi quán, không gian được thiết kế với những bể sứa phát sáng, bể cá cảnh khổng lồ nhiều màu sắc và hệ thống ánh sáng mờ ảo, khiến thực khách có cảm giác như đang lạc vào lòng đại dương.

Bạn trẻ check-in tại quán cà phê như thủy cung thu nhỏ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, dù là đầu tuần, lượng khách vẫn khá đông. Trong không gian yên tĩnh và ánh sáng dịu, những bể sứa lớn nhỏ trở thành tâm điểm của quán. Bước vào bên trong, những bể sứa đặt dọc lối đi, mỗi chú sứa trong suốt bơi nhè nhẹ giữa làn nước trong vắt, thân mình phát sáng mờ ảo khiến mọi người đến đây có cảm giác đang lạc vào đại dương thu nhỏ.

Không gian quán được trang trí bởi những bể sứa, sao biển, vỏ ốc... ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những chú sứa phát sáng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang say sưa chụp ảnh cùng với cô bạn thân, Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, chia sẻ: “Mình biết đến quán qua mạng xã hội và tò mò không biết sứa còn sống trông thế nào. Khi đến nơi, mình bị cuốn hút ngay vì không gian rất ‘chill’, yên tĩnh và khác hẳn những quán cà phê thông thường”.

Không gian yên tĩnh và ánh sáng dịu nhẹ tạo nên cảm giác dễ chịu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn cũng tìm đến để thư giãn. Chị Hồ Dương Thùy Trang (35 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết: “Tôi rất mê biển và những sinh vật dưới nước. Vào đây nhìn những chú sứa, cá nhỏ bơi lội là cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thành phố hiếm có quán nào tạo được cảm giác dễ thương và gần gũi như thế”.

Chị Trang thích thú ngắm nhìn những con sứa phát sáng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những mẹ trẻ cũng đưa con đến trải nghiệm quán cà phê thủy cung ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không gian đẹp, hình ảnh lung linh và cảm giác thư giãn là lý do khiến loại hình cà phê này nhanh chóng “gây sốt”. Võ Thị Kim Chi (23 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết: “Những con sứa trắng trong bể nước phát sáng trông như những bóng đèn nhỏ biết bơi, khi chụp hình lên rất nghệ thuật. Tuy hơi đông khách, nhưng đáng để trải nghiệm một lần”.

Kim Chi check-in bể sứa tại một quán cà phê trên đường Điện Biên Phủ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bể cá to với những chú cá có màu cam rực rỡ ẢNH: P.T

Tại một quán khác trên đường Tam Đảo, P.Hòa Hưng (Q.10 cũ), Nguyễn Ngọc Kỳ Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: “Tuy quán có nhiều góc check-in khác nhau, nhưng mình lại thích nhất là khu vực bể cá. Ngắm nhìn đàn cá bơi qua bơi lại cảm giác rất yên bình, cứ như tạm rời khỏi nhịp sống hối hả ngoài kia”.

Những quán cà phê này đang là địa điểm check-in thu hút người trẻ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Kỳ Anh check-in cùng bể cá vàng tại quán cà phê trên đường Tam Đảo ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mới bắt đầu mô hình kinh doanh này gần đây, anh Lường Hòa Nam, chủ quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, cho biết: “Tôi vốn yêu thích loài sứa. Mỗi lần nhìn chúng bơi trong bể nước mặn, phát sáng dưới ánh đèn, tôi thấy tâm hồn mình được xoa dịu. Và tôi mong muốn mang cảm giác dễ chịu đó đến với mọi người”.

Và có vẻ như ý tưởng đó đã được đón nhận. Theo anh Nam, mỗi ngày quán đón khoảng 200 lượt khách, còn cuối tuần thì gấp đôi.