Giới trẻ

Những quán cà phê 'cực chất' ở làng đại học để sinh viên… chạy deadline

Lín Thị Tư
Lín Thị Tư
14/10/2025 12:17 GMT+7

Không chỉ là nơi hẹn hò hay tán gẫu, nhiều quán cà phê tại làng đại học trở thành nơi sinh viên "cắm trại" cùng deadline. Không gian yên tĩnh, giá cả hợp lý và thời gian mở cửa linh hoạt khiến những quán cà phê này trở thành không gian học tập lý tưởng của sinh viên.

Quán cà phê có sẵn máy in, máy tính, ổ điện… để sinh viên học tập

Trên đường vành đai ký túc xá khu B, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều quán cà phê trở thành địa điểm lý tưởng để học tập và làm việc của sinh viên. Tại đường Lương Định Của, P.Đông Hòa, TP.HCM (trước đây là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Êm Coffee là địa điểm "chạy deadline" của nhiều bạn sinh viên tại làng đại học.

Những quán cà phê 'cực chất' ở làng đại học để sinh viên… chạy deadline - Ảnh 1.

Rất nhiều sinh viên lựa chọn các quán cà phê để học tập

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

"Quán hoạt động 24/24, đến 90% khách hàng của quán là sinh viên đến học tập và làm việc xuyên đêm. Mình thiết kế quán gồm hai không gian riêng: tầng 1 là khu ghế ngồi thoải mái, còn tầng 2 là khu sleep box - nơi mọi người có thể chợp mắt, nghỉ ngơi yên tĩnh. Menu của quán có cả đồ ăn và thức uống, giá dao động từ 20.000 đến 55.000 đồng. Còn sleep box thì tính theo giờ, chỉ từ 20.000 đến 100.000 đồng", chị Trần Thị Ngọc Hằng, chủ quán chia sẻ.

Cũng theo chủ quán, sinh viên có thể mang đồ ăn, nước uống từ ngoài vào. Với khu sleep box, không yêu cầu khách hàng phải mua nước mà có thể sử dụng nước tại máy lọc nước. Với combo đồ ăn kèm nước thì được giảm 30% hóa đơn.

Những quán cà phê 'cực chất' ở làng đại học để sinh viên… chạy deadline - Ảnh 2.

Không gian sleep box của Êm Coffee để phục vụ những bạn sinh viên cần không gian yên tĩnh học tập

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Tại đường Lương Định Của, P.Đông Hòa, TP.HCM (trước đây là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), D'Lat Coffee cũng là địa điểm yêu thích của sinh viên dù mới khai trương vào đầu tháng 10. "Cũng từng là sinh viên nên tôi biết đa số sinh viên luôn cần một không gian yên tĩnh, thoải mái để có thể tập trung học tập, làm việc. Tôi đã sắp xếp quán như một ngôi nhà để sinh viên có thể yên tâm khi ghé đến", Hà Quốc Toàn, chủ quán chia sẻ.

Quán hoạt động theo mô hình tự phục vụ, mở cửa từ 7 giờ 30 đến 23 giờ hằng ngày. Chỉ với 30.000 đồng, khách có thể tự pha cho mình một ly nước hoặc thưởng thức một tô mì nóng và ngồi lại học, làm việc không giới hạn thời gian. Quán còn trang bị máy in, máy tính, đèn học, ổ điện,... để phục vụ nhu cầu học tập, đồng thời cho phép sinh viên mang theo nước và đồ ăn từ ngoài vào một cách thoải mái.

Những quán cà phê 'cực chất' ở làng đại học để sinh viên… chạy deadline - Ảnh 3.

Tại Bông Hy Coffee cà phê bố trí thêm nệm và ghế lười để sinh viên vừa học bài và có thể nghỉ ngơi khi mệt

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Có thể ngủ lại qua đêm mà không tốn phí phụ thu

Danh Thành Trí, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thường "chạy deadline" tại quán Bông Hy Coffee, trên đường Ống Nước, P.Đông Hòa, TP.HCM (trước đây là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết: "Quán cách ký túc xá khu B tầm 700m nên mình thường xuyên ghé để làm việc, học tập. Quán mở cửa 24/24, với tầng 1 bố trí bàn ghế ngồi học, còn tầng 2 là khu ngồi bệt và có ghế lười, rất tiện để nghỉ ngơi hay thậm chí ngủ lại qua đêm mà không bị phụ thu. Giá nước ở đây khá dễ chịu, chỉ khoảng 25.000 đến 45.000 đồng, nên mình có thể ngồi lâu mà không ngại tốn kém. Quán còn có thêm đèn học riêng và ổ điện đầy đủ, không gian bày biện nhiều hoa tươi nên mình có thể vừa học vừa… chill".

Những quán cà phê 'cực chất' ở làng đại học để sinh viên… chạy deadline - Ảnh 4.

Các quán cà phê này thường bố trí đèn vàng và nhạc nhẹ để sinh viên có không gian học tập hiệu quả

ẢNH: LÍN THỊ TƯ

Cũng trên đường Lương Định Của, Start Coffee cũng là địa điểm học bài quen thuộc của nhiều bạn sinh viên làng đại học. Chị Vi Thị Điềm, chủ quán, cho biết: "Quán mở cửa 24/24 và 100% khách đều là sinh viên. Quán có sức chứa khoảng 200 người, không gian rộng rãi với tầng 1 bố trí bàn ghế ngồi học và tầng 2 là khu ghế rộng có thể vừa ngồi vừa nằm nghỉ. Sinh viên có thể mang đồ ăn, nước uống từ ngoài vào và ngủ lại qua đêm mà không bị phụ thu. Quán còn chuẩn bị hai bình nước lọc miễn phí và bố trí thêm nhiều quạt máy để đáp ứng nhu cầu của sinh viên".

Lư Nữ Ngọc Mẫn, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết: "Vào những ngày ký túc xá mất điện hoặc cần không gian học thoải mái, mình thường ra các quán cà phê. Những quán này phục vụ sinh viên là chủ yếu nên không gian và giá cả đều rất hợp lý. Nhiều quán cho sinh viên ngủ lại qua đêm còn bố trí thêm ghế lười, sleep box khiến mình thấy khá hài lòng và yên tâm".

Xem thêm bình luận