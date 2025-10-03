Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi

Duy Tân
Duy Tân
03/10/2025 09:00 GMT+7

Giữa mênh mông đồng lúa thuộc xã Cô Tô, tỉnh An Giang (trước đây là xã Cô Tô, H.Tri Tôn, An Giang), quán cà phê Mùa Gió Lên như bức tranh thủy mặc sống động.

Xuất phát từ tình yêu quê hương, anh Đinh Hoàng Tính, từng có hơn 10 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, đã khai trương quán cà phê Mùa Gió Lên vào năm 2024. Ý tưởng hình thành quán bắt nguồn từ sự gắn bó của anh Tính đối với ruộng đồng, nơi có những mùa lúa chín vàng, mùa nước nổi tràn đầy phù sa…

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 1.

Từ quán cà phê, du khách có thể ngắm trọn vẹn núi Cô Tô, núi Dài, núi Cấm

ẢNH: DUY TÂN

Điểm độc đáo của quán không gian mộc mạc mà đầy chất thơ. Mái lá đơn sơ giữa cánh đồng, cây cầu gỗ dài 50m vắt qua ruộng, có bè giăng cá, xuồng ba lá neo dưới hàng điên điển vàng rực khi nước dâng. Xa xa, núi Cô Tô sừng sững soi bóng, nối liền dãy Thất Sơn huyền bí, tạo thành hậu cảnh hùng vĩ cho bức tranh đồng quê.

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 2.

Anh Tính cho biết cánh đồng nơi đây có 2 mùa chính. Từ tháng 12 đến tháng 6 là mùa lúa, ngào ngạt hương lúa chín. Đến tháng 8, những con nước đầu nguồn về mang theo phù sa, mở ra mùa nước nổi kéo dài đến tháng 11. Khi ấy, đồng ruộng ngập nước, biến thành mặt hồ như một chiếc gương soi mây trời. Du khách có thể trải nghiệm các hoạt động dân dã như đổ dớn, dỡ lợp, thăm lưới, hái điên điển, hái cà na.

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 3.

Cây điển điển mọc xung quanh bờ khiến khung cảnh thêm phần bình yên

ẢNH: DUY TÂN

Khách đến quán mỗi thời điểm đều có một trải nghiệm khác nhau. Bình minh, sương sớm bảng lảng trên mặt nước, ánh nắng đầu ngày rải vàng trên đồng lúa non, vẽ nên khung cảnh thanh bình khó quên.

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 4.

Chiều buông, tại quán cà phê Mùa Gió Lên rực rỡ hoàng hôn

ẢNH: DUY TÂN

Hoàng hôn, khi mặt trời đỏ rực dần khuất sau dãy núi Cô Tô, cả không gian chìm trong gam màu cam tím huyền ảo, khiến nhiều du khách phải ngẩn ngơ. Thời điểm từ 14 giờ đến 18 giờ hằng ngày cũng là lúc quán đông khách nhất, bởi vừa mát mẻ vừa ngắm được cảnh mặt trời "rơi" xuống chân núi.

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 5.

Hoàng hôn buông xuống sau dãy núi Cô Tô, phủ sắc tím cam lãng mạn khắp cánh đồng

ẢNH: DUY TÂN

Anh Nguyễn Đan Anh, du khách đến từ TP.Cần Thơ, chia sẻ: "Đây là điểm hẹn quen thuộc của các bạn trẻ thích săn ảnh. Ngồi bất kỳ góc nào của quán, bạn cũng dễ dàng có những bức hình ảo diệu. Nhưng quan trọng hơn, cảm giác được thả hồn vào thiên nhiên, ngắm đồng ruộng xanh mướt, thấy cả những ngọn núi trùng điệp ngay trước mắt, thực sự khó có nơi nào sánh bằng".

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 6.

Du khách chụp ảnh giữa đồng nước nổi

ẢNH: DUY TÂN

Chị Trần Mỹ Duyên (du khách đến từ TP.HCM) lại thích thú với trải nghiệm mùa nước nổi: "Lần đầu tiên tôi được chèo xuồng giữa đồng ngập nước, vừa hái bông điên điển, vừa nghe tiếng chim kêu ríu rít. Cảnh sắc nơi đây khiến tôi nhớ lại những thước phim về miền Tây, nhưng thực tế ở ngoài còn đẹp hơn gấp nhiều lần".

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 7.

Mùa nước nổi, cánh đồng ngập nước soi chiếu cảnh mây trời

ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, anh Phạm Quang Huy (du khách đến từ Đồng Tháp) chọn ở lại quán từ sáng sớm đến chiều tối để tận hưởng trọn vẹn một ngày: "Bình minh ở đây thanh khiết, không khí trong lành, còn buổi chiều thì say đắm với ánh hoàng hôn phủ lên cánh đồng. Tôi cảm giác như được sống lại tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng, với tiếng ếch nhái kêu rộn rã khi mùa nước nổi về".

Độc đáo quán cà phê giữa cánh đồng An Giang mùa nước nổi - Ảnh 8.

Nơi đây đến mùa nào cũng có khung cảnh đẹp rất riêng

ẢNH: DUY TÂN

Giữa nhịp sống hiện đại, Mùa Gió Lên không chỉ đơn thuần là quán cà phê, mà còn là không gian để tìm lại sự bình yên, để nhắc nhớ về vẻ đẹp bình dị mà giàu sức sống của miền Tây sông nước.

