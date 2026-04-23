Viết tiếp chương mới cho hương vị truyền thống bằng tư duy số của thế hệ trẻ

Chuyện về "kế sinh nhai" và tâm huyết của người mẹ

Với chị Tâm - thế hệ thừa kế của cơ sở Cơm cháy Minh Hạnh, đây không chỉ là một công việc kinh doanh mà là "chiếc cần câu" quý giá để mẹ chị trang trải cuộc sống và chăm lo cho các chị em ăn học. Trong ký ức của chị, hình ảnh cô Hạnh - mẹ chị, luôn gắn liền với gian bếp nghi ngút khói từ sáng sớm đến tối mịt. Một mình cô quán xuyến mọi khâu: ban ngày phải tự tay chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, bán hàng tới vận chuyển; đến nửa đêm mới tranh thủ thời gian tính toán lại sổ sách giấy tờ.

Cô Hạnh chia sẻ về hương vị cơm cháy tâm huyết của cuộc đời mình

Những mùa cao điểm, gian bếp nhỏ phải vận hành tối đa công suất với 10 chảo dầu đỏ lửa. Cô Hạnh bộc bạch: "Mình lớn tuổi, không hiểu công nghệ nên cái gì cũng phải tự tay làm thủ công mới an tâm chất lượng, nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi, kiệt sức nhưng vẫn phải gắng gượng vì áp lực tiền nhà, học phí cho các con". Chính sự tận tụy cùng năm tháng vất vả của mẹ đã trở thành động lực để chị Tâm quyết định đứng ra gánh vác sự nghiệp, mong muốn tìm kiếm một phương thức vận hành mới nhằm giải phóng sức lao động, giúp mẹ có thời gian nghỉ ngơi.

Cuộc cách mạng tinh tế: Khi công nghệ phục vụ truyền thống

Tiếp quản một cơ sở thủ công lâu đời, thử thách lớn nhất của chị Tâm là hiện đại hóa quy trình mà không làm mất đi "linh hồn" của món ăn đặc sản làm nên thương hiệu. Những khác biệt về tư duy giữa hai thế hệ là rào cản tất yếu.

Để thuyết phục mẹ, chị Tâm bắt đầu thay đổi từ những khâu nhỏ nhất. Chị đưa máy móc vào hỗ trợ các công đoạn nặng nhọc, giúp đội ngũ nhân sự giải phóng sức lao động chân tay và tập trung vào việc tinh chỉnh chất lượng sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo năng suất ổn định. Đặc biệt, chị chọn Sổ Bán Hàng làm "người bạn đồng hành" để số hóa toàn bộ khâu vận hành về sổ sách bán hàng. Thay cho những xấp giấy dễ nhầm lẫn, mọi đơn hàng sỉ lẻ và doanh thu đều được quản lý khoa học trên thiết bị di động.

Chị Tâm chia sẻ: "Khi mẹ thấy hệ thống máy móc vẫn giữ nguyên được chất lượng sản phẩm và phần mềm quản lý giúp tính toán tiền hàng, kiểm tra công nợ nhanh chóng và chuẩn xác, mẹ mới dần tin tưởng. Công nghệ không làm mất đi giá trị cốt lõi, mà trái lại, nó giúp người làm nghề thảnh thơi hơn để tập trung vào chất lượng sản phẩm."

Sự thấu cảm từ "những người bạn đồng hành" chuyên nghiệp

Trong hành trình chuyên nghiệp hóa, chị Tâm đã tìm thấy điểm tựa vững chắc từ liên minh HLB và Sổ Bán Hàng. Việc tích hợp tài khoản Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (HLB) trực tiếp vào ứng dụng quản lý đã giúp chị Tâm giải quyết bài toán minh bạch tài chính – một vấn đề vốn thường bị bỏ qua trong các mô hình kinh doanh gia đình.

Với sự hỗ trợ từ HLB và Sổ Bán Hàng, hai thế hệ tại Cơm cháy Minh Hạnh đang cùng nhau phát triển và mang thương hiệu đi xa hơn

Trong bối cảnh các quy định về thuế và hóa đơn điện tử ngày càng chặt chẽ, các giải pháp số này đã hỗ trợ cơ sở Cơm cháy Minh Hạnh cũng như chị Tâm quản lý dòng tiền hiệu quả, đáp ứng đúng các quy định của Nhà nước mà không tốn quá nhiều nguồn lực. Sự chuyển mình bài bản này đã mang lại "trái ngọt" khi thương hiệu tự tin vươn ra thị trường Hà Nội qua các đợt hội chợ lớn, khẳng định rằng: Khi một món ăn truyền thống được vận hành bằng tư duy hiện đại, sức lan tỏa của nó sẽ không còn bị giới hạn bởi địa lý.

Hạnh phúc từ sự tiếp nối bền vững

Thành công của Cơm cháy Minh Hạnh hôm nay không chỉ đong đếm bằng những con số tăng trưởng, mà là sự an lòng của người đi trước. Từ những hoài nghi ban đầu, cô Hạnh giờ đây đã có thể mỉm cười mãn nguyện, giao lại tâm huyết cả đời cho con gái.

Về phía đơn vị đồng hành, ông Fred Lim - Giám đốc Thương mại hóa kỹ thuật số của Ngân hàng Hong Leong Berhad chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng những giá trị truyền thống đã làm nên thương hiệu của mỗi hộ kinh doanh và sẵn sàng đồng hành hỗ trợ họ trên con đường phát triển chuyên nghiệp hơn, bền vững hơn trong tương lai".

Câu chuyện của Cơm cháy Minh Hạnh là một minh chứng ấm áp cho sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Bằng cách dùng công nghệ để bảo tồn giá trị cũ và tư duy mới để khai mở cơ hội, cùng sự đồng hành từ HLB và Sổ Bán Hàng, "chiếc cần câu" năm nào giờ đã vươn xa, trở thành một thương hiệu đặc sản chuyên nghiệp trên bản đồ ẩm thực.