Mong hệ thống tuyển sinh ổn định và hỗ trợ kịp thời

Những ngày đầu triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại TP.HCM, hệ thống đăng ký nhanh chóng trở thành mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh (PH).

Không ít người cho biết họ gặp khó khăn ngay từ bước đăng nhập, trong khi thời gian đăng ký được phân theo từng đợt cụ thể, khiến không khỏi nảy sinh tâm lý lo lắng.

Trong bình luận gửi về Báo Thanh Niên, bạn đọc (BĐ) Minh Tâm cho biết đã nhiều lần thử đăng nhập nhưng hệ thống liên tục báo lỗi. "Tôi nhập đúng thông tin nhưng vẫn không vào được. Điều khiến tôi lo nhất là không biết lỗi do hệ thống hay do mình làm sai, vì không có thông báo cụ thể", BĐ này phản ánh.

Theo BĐ Minh Tâm, việc thiếu thông tin cập nhật theo từng thời điểm khiến người dùng không biết nên chờ đợi hay tiếp tục thao tác.

Cùng chung cảm giác sốt ruột, BĐ Lê Hoài Phương cho biết người dùng dễ rơi vào trạng thái hoang mang khi gặp lỗi kỹ thuật nhưng không có kênh giải thích tức thời. "Nhiều người không rành công nghệ, cứ thấy báo lỗi là "cuống" lên. Nếu có thông báo rõ ràng ngay trên màn hình thì PH sẽ đỡ lo hơn", BĐ này nêu ý kiến.

Không chỉ phản ánh trục trặc kỹ thuật, một số PH còn nêu thực trạng là hướng dẫn sử dụng hệ thống hiện nay chưa đủ chi tiết để xử lý các tình huống phát sinh mà người dùng thường gặp phải.

BĐ Lâm Thúy nhận xét: "Chủ trương tuyển sinh online là đúng, nhưng hướng dẫn còn chung chung. Khi quên mật khẩu hay tài khoản chưa kích hoạt thì PH không biết phải làm bước nào trước". Vì thế, BĐ Lâm Thúy bày tỏ lo lắng những lỗi nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần có thể gây áp lực lớn cho người dùng.

Nhiều gia đình tranh thủ đăng nhập sớm để cập nhật và xác nhận thông tin tuyển sinh của con em ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở góc nhìn khác, BĐ Kim Ngân nhấn mạnh cơ quan chức năng "cần đặt mình vào vị trí của PH lớn tuổi". "Không phải ai cũng quen dùng máy tính, điện thoại thông minh. Nếu chỉ đọc hướng dẫn bằng chữ thì nhiều người vẫn không làm được", Kim Ngân chia sẻ và đề xuất nên bổ sung các hình thức hướng dẫn trực quan, dễ hiểu, dễ áp dụng hơn.

Một số BĐ khác nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh hạ tầng và khả năng chịu tải của hệ thống. Theo BĐ Huỳnh Đức Long, nếu đã triển khai tuyển sinh trực tuyến trên diện rộng thì cần đầu tư tương xứng: "Năm nào cũng nghẽn mấy ngày đầu. PH phải canh giờ đăng nhập rất mệt. Làm online thì hệ thống phải đủ mạnh".

Trong khi đó, BĐ Đặng Thị Thanh Vân, người tự giới thiệu làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cho rằng quá tải trong giai đoạn đầu là điều có thể dự báo trước và rằng "Hệ thống đông người truy cập cùng lúc thì nghẽn là chuyện bình thường. Quan trọng là có phương án dự phòng và hướng dẫn rõ để người dân yên tâm".

Không ít PH cũng góp ý bên cạnh yếu tố kỹ thuật, cách truyền đạt thông tin đóng vai trò rất quan trọng. "Nếu Sở GD-ĐT cập nhật tình trạng hệ thống theo từng buổi, PH sẽ biết lúc nào nên đăng nhập, lúc nào nên chờ", BĐ Trần Quốc Bảo chia sẻ và nhắn nhủ thêm: "Minh bạch thông tin sẽ giúp giảm áp lực không cần thiết cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý".

Ở chiều ngược lại, một số phản hồi bày tỏ sự thông cảm và kêu gọi PH bình tĩnh hơn. BĐ Võ Thanh Tùng cho biết: "Năm nào tuyển sinh cũng căng mấy ngày đầu. Theo tôi, PH nên đọc kỹ hướng dẫn, làm đúng từng bước thì sẽ hạn chế lỗi".

Dù tiếp cận ở các góc độ khác nhau, nhiều BĐ cùng gặp nhau ở mong muốn được hỗ trợ kịp thời và dễ tiếp cận hơn như ý kiến tiêu biểu của BĐ Phạm Ngọc Hân: "Ngoài đường dây nóng, nên có mục tổng hợp các lỗi thường gặp ngay trên trang đăng nhập để PH tự kiểm tra".

Từ trải nghiệm thực tế, một số bình luận đề xuất thêm việc triển khai tuyển sinh trực tuyến cần đi kèm lộ trình hỗ trợ song song, nhất là trong giai đoạn đầu vì như nhận định của BĐ Nguyễn Văn Lộc: "Chuyển sang online là xu thế, nhưng giai đoạn đầu cần có thêm người hỗ trợ trực tiếp, nhất là với PH khó khăn về công nghệ".

Các luồng ý kiến thống nhất cao rằng bên cạnh yêu cầu hệ thống vận hành ổn định, PH còn kỳ vọng vào sự đồng hành rõ ràng, hướng dẫn cụ thể và phản hồi nhanh trong suốt quá trình thực hiện thủ tục đăng ký cho con em tuyển sinh đầu cấp, giai đoạn được xem là "nhạy cảm" và nhiều áp lực với mỗi gia đình.