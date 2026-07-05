Đã có trường lấy điểm sàn xét tuyển ngành y khoa là 23

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), cho biết trường vừa công bố điểm sàn xét tuyển cho các phương thức của trường, với các ngưỡng được quy định theo từng nhóm ngành, từng loại chương trình đào tạo và từng phương thức xét tuyển.

Theo đó, năm 2026, Trường ĐH Văn Lang sử dụng các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển kết hợp học bạ với điểm các kỳ thi đánh giá năng lực/SAT, xét tuyển ngành năng khiếu kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT/điểm học bạ.

Trường ĐH Văn Lang công bố mức điểm sàn xét tuyển riêng cho từng nhóm ngành và chương trình đào tạo ảnh: T.M

Về quy định chung, thí sinh cần đạt tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng).

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành luật và khoa học sức khỏe áp dụng ngưỡng điểm theo quy định của Bộ GD-ĐT, các ngành còn lại nhận hồ sơ từ 15 điểm.

Đối với phương thức xét điểm học bạ và xét tuyển kết hợp, ngoài mức điểm sàn theo ngành, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu như sau:

Các ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt: kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên theo thang điểm 10.

Các ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học: kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 16,5 điểm trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên theo thang điểm 10.

Các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật: kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên theo thang điểm 10.

Đối với các ngành piano, thanh nhạc: môn năng khiếu âm nhạc 1 cần đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10); môn năng khiếu âm nhạc 2 đạt từ 7,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

Đối với các ngành diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, đạo diễn điện ảnh – truyền hình: môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 cần đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10); môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 cần đạt từ 7.0 điểm trở lên (thang điểm 10).

Đối với các ngành trong tổ hợp môn xét tuyển có môn ngoại ngữ: thí sinh được sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển, (chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị đến tháng 8.2026 và chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển ĐH, không thay thế điểm môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT).

Tiến sĩ Tuấn cho biết đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh chương trình Global Elite (chương trình tinh hoa), gồm 10 ngành gồm thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng, khoa học dữ liệu, kiến trúc, quản trị khách sạn, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, yêu cầu người học đáp ứng điều kiện năng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương IELTS 5.5 trước khi nhập học.

Thông tin điểm sàn cụ thể như sau:

Bảng quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm tiếng Anh để xét tuyển:

Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7. Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.



