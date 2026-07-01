Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Quảng Ngãi đạt 37,25 điểm

Sáng 1.7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, em Lữ Ngọc Như Quỳnh, học sinh lớp chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Khiết, trở thành thủ khoa toàn tỉnh với 37,25 điểm xét tuyển đại học, đồng thời là thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối B.

Tổng điểm của Như Quỳnh gồm: Toán 9,5 điểm, ngữ văn 8,25 điểm, hóa học 9,75 và sinh học 9,75 điểm. Đây cũng là mức điểm xét tuyển đại học cao nhất tại Quảng Ngãi trong kỳ thi năm nay.

Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Đáng chú ý, cùng đạt 29 điểm ở các môn thuộc tổ hợp xét tuyển, Lữ Ngọc Như Quỳnh và Đặng Minh Cường, học sinh lớp chuyên toán 2, Trường THPT chuyên Lê Khiết, là 2 thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhất tỉnh: Như Quỳnh dẫn đầu tổ hợp B00, còn Minh Cường là thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối A.

Ở tổ hợp A01, Quảng Ngãi có 4 thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển cao nhất là 28 điểm, gồm: Trần Phan Anh Khang (Trường THPT Bình Sơn), Nguyễn Công Huân (Trường THPT Trần Quốc Tuấn), Phùng Sỹ Đạt và Nguyễn Gia Khánh (cùng Trường THPT chuyên Lê Khiết).

Đối với tổ hợp C00, Lê Thị Thu Ngân, học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, đạt điểm xét tuyển cao nhất- 28.

Trong khi đó, Trương Ngọc Minh Hân, cũng là học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, dẫn đầu D01 với 27,75 điểm.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), nơi có học sinh thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: H.HUY

Kết quả kỳ thi năm nay tiếp tục cho thấy chất lượng giáo dục mũi nhọn của Quảng Ngãi, khi Trường THPT chuyên Lê Khiết chiếm ưu thế ở hầu hết các tổ hợp xét tuyển đại học và có nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc, góp mặt trong nhóm thí sinh có điểm cao nhất toàn tỉnh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 21.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 49 điểm thi, với 934 phòng thi.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo phổ điểm, tỉnh này đứng thứ 18/34 tỉnh thành cả nước.