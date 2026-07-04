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Giáo dục

Thí sinh cần đạt bao nhiêu điểm khi xét tuyển vào Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
Chiều nay 4.7, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các phương thức xét tuyển ĐH chính quy năm 2026.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết năm 2026, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển dành cho thí sinh toàn quốc, bao gồm xét học bạ THPT, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM.

Thí sinh cần đạt bao nhiêu điểm khi xét tuyển vào Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn?- Ảnh 1.

Điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cùng ngưỡng như nhau ở mỗi phương thức, trừ ngành luật kinh tế ở phương thức xét điểm thi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đó, đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm (theo thang điểm 30). 

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, thí sinh cần đạt từ 600 điểm trở lên (theo thang điểm 1.200).

Riêng phương thức xét tuyển bằng học bạ, thí sinh phải có tổng điểm trung bình chung 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 đạt từ 18 điểm trở lên. 

Các ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên được áp dụng thống nhất đối với tất cả ngành và chuyên ngành đào tạo của trường, ngoại trừ ngành luật kinh tế áp dụng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT, dự kiến công bố ngày 8.7.

Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.  Trong thời gian này, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển.

Thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn như sau:

Thí sinh cần đạt bao nhiêu điểm khi xét tuyển vào Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn?- Ảnh 2.


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