Các yếu tố cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, thông tin năm nay Bộ giới hạn 15 nguyện vọng xét tuyển, đây là con số phù hợp. Em nào muốn học sư phạm thì đặt 5 nguyện vọng sư phạm lên đầu tiên. Xác định được ngành, sau đó đăng ký ngành đó tại nhiều trường.

Các em nên chọn các ngành ưu tiên sau đó là ngành gần với ngành mình yêu thích, nằm trong cùng một nhóm ngành. Các ngành gần thường có 3 ký tự đầu tiên của mã ngành là giống nhau (cùng một nhóm ngành). Không nên đăng ký quá ít nguyện vọng, hãy khai thác hết 15 nguyện vọng.

Lưu ý ngành yêu thích nhất tại trường yêu thích nhất thì đặt đầu tiên chứ không phải ngành dễ trúng đưa lên đầu tiên.