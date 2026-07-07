Điểm chuẩn đại học 2026 được dự báo giảm, thí sinh cần lưu ý gì?

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, điểm chuẩn đại học 2026 khối C00 có thể giảm nhiều – tuy nhiên điều này không tác động lớn đến thí sinh bởi năm nay nhiều trường ĐH không còn sử dụng tổ hợp này trong xét tuyển năm nay.

ĐH Duy Tân hiện đã công bố điểm sàn xét tuyển các ngành bằng điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức 15; Riêng các ngành khoa học sức khỏe, luật theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm sàn xét tuyển các phương thức cũng được trường công bố.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn-Tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), cho hay năm nay, một khái niệm mới là quy định nguồn tuyển, thí sinh cần đạt 15 điểm 3 môn để đủ điều kiện tham gia xét tuyển. Bên cạnh đó, các trường sẽ công bố điểm sàn xét tuyển, là mức điểm để nhận hồ sơ. Điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển là hoàn toàn khác nhau. Có trường điểm chuẩn bằng điểm sàn, nhưng có trường lệch khá xa so với điểm sàn. Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn các năm trước để có sự cân nhắc lựa chọn phù hợp.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, giải thích rõ hơn: Điểm sàn là điều kiện tối thiểu để tham gia xét tuyển vào một ngành cụ thể. Điểm chuẩn mới quyết định việc thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh không nên chỉ nhìn vào điểm sàn để đặt nguyện vọng, cần tham khảo thêm điểm chuẩn các năm gần đây để có sự đánh giá toàn diện hơn.