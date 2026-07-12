Những yếu tố sẽ tác động đến điểm chuẩn đại học năm 2026

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, phân tích mức điểm các tổ hợp truyền thống như A00, A01, B00, C00, D01, từ đó nêu tác động tới điểm chuẩn đại học năm 2026 của các trường năm nay.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho hay: Hôm nay thí sinh đã đi được nửa chặng đường đăng ký xét tuyển lên hệ thống. 5 tổ hợp A00, A01, B00, C00 và D01 chiếm 90% thí sinh xét tuyển. Năm nay điểm khối B00 tăng so với 2025, D01 cũng tăng nhẹ dù điểm dưới 5 chiếm tỷ lệ cao. Năm nay phổ điểm môn địa thấp nên C00 cũng giảm, nhiều khả năng các ngành tuyển khối này giảm xuống, A00 và A01 ổn định.