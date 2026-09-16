18 tuổi không có giấy phép, vẫn lái xe đầu kéo chạy quá tốc độ trên QL1

Ngày 16.9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý tài xế và chủ xe đầu kéo vi phạm quy định khi lưu thông trên quốc lộ 1 (QL1), đoạn qua xã Tuy An Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 ngày 15.9, tại Km1311+500 quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An phát hiện xe đầu kéo biển số 77H-098.xx kéo theo rơ-moóc 77RM-020.xx chạy quá tốc độ quy định.

Lực lượng CSGT lập biên bản đối với tài xế 18 tuổi không có giấy phép lái xe, điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Khi kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông xác định người điều khiển xe là N.V.A (18 tuổi, ở Đắk Lắk) không có giấy phép lái xe theo quy định.

N.V.A khai mình là phụ xe và được tài xế đưa xe cho lái. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, trên xe chỉ có một mình A.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.V.A về 2 lỗi gồm điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 - 20 km/giờ và không có giấy phép lái xe; đồng thời tạm giữ phương tiện.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng. Đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 - 20 km/giờ, mức phạt đối với người điều khiển ô tô là từ 4 - 6 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc người chưa từng được cấp giấy phép lái xe ô tô điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 1 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo cơ quan này, xe đầu kéo là phương tiện có kích thước lớn, quán tính cao, đòi hỏi người điều khiển phải được đào tạo, sát hạch và có kỹ năng xử lý tình huống theo quy định.