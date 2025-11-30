18 tuổi vượt nghịch cảnh, 21 tuổi chinh phục giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam

Sinh ra trong gia đình lao động khó khăn, bước vào đại học, Võ Ngọc Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận học bổng VietSeeds - chương trình hỗ trợ tài chính 4 năm và phát triển toàn diện. Cô được học kỹ năng mềm, tham gia đào tạo lãnh đạo, gặp gỡ người hướng dẫn truyền cảm hứng. Những người ấy giúp cô gái nhỏ nhìn cuộc sống tích cực, đặt mục tiêu và kiên cường hơn.

Minh Anh được xướng tên tại giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ VN ẢNH: NVCC

Nhưng cuộc đời không êm đềm. Cha Minh Anh qua đời vì ung thư, mẹ mang bệnh nặng. Minh Anh chia sẻ giai đoạn ấy là khoảng trống lớn nhất của cô. "Đó là giai đoạn khó khăn và trống trải nhất trong cuộc đời khi mình vừa phải gánh nỗi mất mát lớn, vừa lo toan cho tương lai của hai mẹ con. Mình cảm thấy như cha luôn âm thầm dõi theo, còn mẹ đau yếu vẫn luôn động viên: Con cứ học đi, mẹ còn ở đây", Minh Anh kể.

Để tiếp tục học hành và phụ giúp mẹ, Minh Anh dạy thêm, nhận dự án công nghệ nhỏ. Vừa học vừa làm, có lúc kiệt sức, nhưng cô gái không buông bỏ.

Từ biến cố, Minh Anh luôn tự nhủ sống xứng đáng với tình yêu cha mẹ, niềm tin thầy cô và người đồng hành. Cô chủ động học tập, tham gia nghiên cứu, cuộc thi công nghệ, chương trình học thuật. Mỗi bước tiến là lời tri ân cho những ai tin tưởng cô.

Song song học tập, Minh Anh cho biết bạn còn tham gia dự án AI, chatbot, chuyển đổi số để dùng công nghệ tạo giá trị cộng đồng. Minh Anh thực hiện nhiều đề tài, công bố quốc tế; và đạt nhiều thành tích nổi bật như: giải The Best Research tại The 8th International Student Science Forum 2024 (ISSF 2024), giải nhất UIT Data Science Challenge 2023, giải nhì AI Hackathon 2025. Minh Anh còn là tác giả, đồng tác giả nhiều bài báo khoa học về chatbot, hệ thống gợi ý thông minh cho người Việt…

Hiện tại cô gái đã có công việc toàn thời gian, cuộc sống đã ổn hơn nhờ niềm đam mê khoa học ẢNH: AN VY

Khi biết tin bản thân trở thành một trong 20 nữ sinh được vinh danh, Minh Anh nói rằng cô rất xúc động và tự hào. "Mình biết giải thưởng từ năm nhất và coi đó là cột mốc nỗ lực. Mỗi đề tài, dòng code, những đêm thức trắng với dữ liệu là bước nhỏ nhưng vững chắc. Khoảnh khắc được xướng tên, mình cảm thấy cố gắng thầm lặng đã chạm đến trái tim người khác. Đây là giải dành riêng nữ sinh khoa học công nghệ, khẳng định phụ nữ chinh phục công nghệ, sáng tạo, tạo giá trị xã hội", Minh Anh tâm sự.

Cô cho rằng nghịch cảnh không làm ta gục ngã mà giúp ta trưởng thành, biết yêu thương và sống có mục đích. Minh Anh nhắn nhủ đến các bạn trẻ đừng chờ sẵn sàng mới bắt đầu, vì không ai sẵn sàng cho hành trình vĩ đại. Mỗi người mang ước mơ nhưng sợ hãi, nghi ngờ, hoàn cảnh khiến ngần ngại; chính khoảnh khắc chông chênh là cơ hội tỏa sáng.

"Mình bắt đầu từ con số 0, loay hoay với code đầu tiên, vật lộn thuật toán, vượt mất mát tưởng không thể. Mỗi vấp ngã, mình tự nhủ rằng nếu không đi tiếp thì chẳng biết đi xa đến đâu. Niềm tin mình có thể giúp bản thân đứng vững, biến thử thách thành trưởng thành", Minh Anh nói.

Hiện Minh Anh làm Junior AI Engineer toàn thời gian tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany VN. Cô làm công việc phát triển hệ thống nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ và âm thanh. Theo Minh Anh, những kiến thức nghiên cứu nay đã được áp dụng thực tế.

Thạc sĩ Lê Anh Tiến, đồng sáng lập và CEO Công ty công nghệ Chatbot VN, nhận xét: "Tôi gặp Minh Anh năm nhất qua VietSeeds và đồng hành cùng em ấy trong học tập, nghiên cứu. Ngay từ đầu, tôi thấy cô gái có năng lượng đặc biệt, ham học, kiên trì. Có lúc em thức đến 3 giờ sáng để luyện lập trình. Dù mệt nhưng em vẫn chăm chú ghi chép, liên tục đặt cho tôi những câu hỏi. Với nền tảng vững vàng, ý chí kiên cường, tôi tin Minh Anh trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu thế hệ mới, dám nghĩ, dám làm, tạo khác biệt trong AI và chuyển đổi số VN".