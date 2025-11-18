Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Chatbot AI khiến luật pháp Mỹ phải viết lại tiêu chuẩn hôn nhân

Kiến Văn
Kiến Văn
18/11/2025 14:18 GMT+7

Báo cáo gần đây của Wired chỉ ra một xu hướng đang nổi lên: ngày càng nhiều người hình thành mối liên kết tình cảm với chatbot AI và bạn ảo.

Những kết nối này đang bắt đầu ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngoài đời thực và động lực hôn nhân. Theo khảo sát, khoảng 60% người trưởng thành độc thân xem việc có tình cảm với AI (trí tuệ nhân tạo) là hành vi ngoại tình. Các luật sư chuyên về ly hôn cho biết họ ngày càng gặp nhiều vụ việc mà trong hồ sơ có đề cập đến sự gắn bó cảm xúc với AI hoặc thói quen chia sẻ dữ liệu nhạy cảm cho các "đối tác kỹ thuật số".

Chatbot AI khiến luật pháp Mỹ phải viết lại tiêu chuẩn hôn nhân - Ảnh 1.

Những nội dung lãng mạn với chatbot AI có thể làm cơ sở để giải quyết các cuộc ly hôn

ẢNH: PEXELS

Một số tiểu bang tại Mỹ đang xem xét việc công nhận các đối tác AI như "bên thứ ba" trong mối quan hệ, không chỉ đơn thuần là phần mềm. Điều này trở nên quan trọng khi các chatbot AI ngày càng tinh vi và dễ tiếp cận, thu hút sự chú ý của các vụ án luật gia đình. Nhiều luật sư cảnh báo về "cơn bùng nổ ly hôn" do các mối quan hệ căng thẳng, khi một trong hai vợ chồng đầu tư cảm xúc vào chatbot thay vì vào mối quan hệ thật.

Không chỉ cảm xúc bị ảnh hưởng, hệ lụy tài chính và pháp lý cũng xuất hiện. Có trường hợp người dùng chi hàng nghìn USD cho gói thuê bao AI hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chatbot, khiến việc phân chia tài sản, quyền nuôi con hay xác định hành vi sai trái trở nên phức tạp hơn.

Luật pháp Mỹ bất lực trước quan hệ người - AI

Luật pháp đang bị tụt hậu vì các tiểu bang có cách xử lý mối quan hệ giữa AI và con người rất khác nhau. Luật sư và tòa án vẫn đang tìm hiểu về lĩnh vực chưa được khám phá này. Sự gia tăng mối quan hệ tình cảm giữa người và AI đang làm thay đổi những quan niệm truyền thống về ngoại tình, phá vỡ niềm tin hôn nhân và định nghĩa pháp lý về hành vi sai trái của đối tác. Ngay cả "cha đẻ của AI" cũng không tránh khỏi, khi bạn gái ông đã sử dụng một chatbot AI để chấm dứt mối quan hệ của họ.

Nếu đang trong một mối quan hệ, điều này rất quan trọng vì đối phương có thể cảm thấy không an toàn hoặc không chắc chắn khi người dùng tương tác sâu sắc với một chatbot AI, ngay cả khi bản thân cảm thấy tương tác đó vô hại. Đối với những ai sử dụng chatbot AI làm bạn đồng hành, đây là lời nhắc nhở rằng những tương tác này có thể gây ra hậu quả thực sự về mặt tình cảm, pháp lý và tài chính.

Các luật sư về hôn nhân đang bắt đầu tính đến các đối tác AI trong các thỏa thuận dàn xếp. Luật sư cảnh báo việc chia sẻ dữ liệu hoặc tiền bạc với chatbot có thể bị coi là bằng chứng về hành vi ngoại tình. Các cơ quan lập pháp đã bắt đầu soạn thảo các quy tắc để quản lý chatbot AI và có thể sẽ có thêm nhiều cơ quan khác làm theo khi các thẩm phán xử lý các vụ án không phù hợp với định nghĩa truyền thống về ngoại tình hoặc hành vi sai trái trong hôn nhân. Cho đến lúc đó, các cặp đôi và chuyên gia pháp lý vẫn hoạt động mà không có tiêu chuẩn thống nhất.

Tin liên quan

Vatican gửi thông điệp tới giới công nghệ: AI phải phục vụ con người

Vatican gửi thông điệp tới giới công nghệ: AI phải phục vụ con người

Trong thời điểm mà thế giới đang cuốn vào làn sóng trí tuệ nhân tạo, Giáo hoàng Leo XIV - vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đã gửi đi một lời nhắn nhủ khác biệt: "Công nghệ cũng cần có linh hồn".

Khám phá thêm chủ đề

AI trí tuệ nhân tạo hôn nhân Ngoại tình Luật sư chatbot AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận