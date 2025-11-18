Chatbot AI khiến luật pháp Mỹ phải viết lại tiêu chuẩn hôn nhân

Những kết nối này đang bắt đầu ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngoài đời thực và động lực hôn nhân. Theo khảo sát, khoảng 60% người trưởng thành độc thân xem việc có tình cảm với AI (trí tuệ nhân tạo) là hành vi ngoại tình. Các luật sư chuyên về ly hôn cho biết họ ngày càng gặp nhiều vụ việc mà trong hồ sơ có đề cập đến sự gắn bó cảm xúc với AI hoặc thói quen chia sẻ dữ liệu nhạy cảm cho các "đối tác kỹ thuật số".

Những nội dung lãng mạn với chatbot AI có thể làm cơ sở để giải quyết các cuộc ly hôn ẢNH: PEXELS

Một số tiểu bang tại Mỹ đang xem xét việc công nhận các đối tác AI như "bên thứ ba" trong mối quan hệ, không chỉ đơn thuần là phần mềm. Điều này trở nên quan trọng khi các chatbot AI ngày càng tinh vi và dễ tiếp cận, thu hút sự chú ý của các vụ án luật gia đình. Nhiều luật sư cảnh báo về "cơn bùng nổ ly hôn" do các mối quan hệ căng thẳng, khi một trong hai vợ chồng đầu tư cảm xúc vào chatbot thay vì vào mối quan hệ thật.

Không chỉ cảm xúc bị ảnh hưởng, hệ lụy tài chính và pháp lý cũng xuất hiện. Có trường hợp người dùng chi hàng nghìn USD cho gói thuê bao AI hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chatbot, khiến việc phân chia tài sản, quyền nuôi con hay xác định hành vi sai trái trở nên phức tạp hơn.

Luật pháp Mỹ bất lực trước quan hệ người - AI

Luật pháp đang bị tụt hậu vì các tiểu bang có cách xử lý mối quan hệ giữa AI và con người rất khác nhau. Luật sư và tòa án vẫn đang tìm hiểu về lĩnh vực chưa được khám phá này. Sự gia tăng mối quan hệ tình cảm giữa người và AI đang làm thay đổi những quan niệm truyền thống về ngoại tình, phá vỡ niềm tin hôn nhân và định nghĩa pháp lý về hành vi sai trái của đối tác. Ngay cả "cha đẻ của AI" cũng không tránh khỏi, khi bạn gái ông đã sử dụng một chatbot AI để chấm dứt mối quan hệ của họ.

Nếu đang trong một mối quan hệ, điều này rất quan trọng vì đối phương có thể cảm thấy không an toàn hoặc không chắc chắn khi người dùng tương tác sâu sắc với một chatbot AI, ngay cả khi bản thân cảm thấy tương tác đó vô hại. Đối với những ai sử dụng chatbot AI làm bạn đồng hành, đây là lời nhắc nhở rằng những tương tác này có thể gây ra hậu quả thực sự về mặt tình cảm, pháp lý và tài chính.

Các luật sư về hôn nhân đang bắt đầu tính đến các đối tác AI trong các thỏa thuận dàn xếp. Luật sư cảnh báo việc chia sẻ dữ liệu hoặc tiền bạc với chatbot có thể bị coi là bằng chứng về hành vi ngoại tình. Các cơ quan lập pháp đã bắt đầu soạn thảo các quy tắc để quản lý chatbot AI và có thể sẽ có thêm nhiều cơ quan khác làm theo khi các thẩm phán xử lý các vụ án không phù hợp với định nghĩa truyền thống về ngoại tình hoặc hành vi sai trái trong hôn nhân. Cho đến lúc đó, các cặp đôi và chuyên gia pháp lý vẫn hoạt động mà không có tiêu chuẩn thống nhất.