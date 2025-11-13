Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

ChatGPT bớt 'lạnh lùng', biết nói chuyện khéo hơn nhờ GPT-5.1

Kiến Văn
Kiến Văn
13/11/2025 14:59 GMT+7

OpenAI vừa chính thức phát hành GPT-5.1, bản nâng cấp của GPT-5 ra mắt hồi tháng 8, nhằm giúp ChatGPT trở nên thông minh và dễ dàng trò chuyện hơn.

Theo OpenAI, GPT-5.1 bao gồm hai mô hình GPT-5.1 Instant và GPT-5.1 Thinking. Trong khi GPT-5.1 Instant "ấm áp hơn, thông minh và thực hiện theo hướng dẫn tốt hơn" so với tiền nhiệm, GPT-5.1 Thinking sẽ "dễ hiểu hơn và nhanh hơn trong các tác vụ đơn giản, đồng thời bền bỉ hơn trong các tác vụ phức tạp".

ChatGPT bớt 'lạnh lùng', biết nói chuyện khéo hơn nhờ GPT-5.1 - Ảnh 1.

Các câu trả lời ChatGPT sẽ trở nên thông minh và gần gũi hơn

ẢNH: GIZMODO

OpenAI cho biết, trong hầu hết trường hợp, các truy vấn sẽ tự động được khớp với mô hình có khả năng trả lời tốt nhất. Hai mô hình mới sẽ được triển khai cho người dùng ChatGPT trong tuần này, tuy nhiên các mô hình GPT-5 cũ vẫn có sẵn trong ba tháng tới trước khi bị loại bỏ.

Ngoài ra, OpenAI cũng mở rộng các cài đặt sẵn về tính cách cho giọng điệu trò chuyện của các mô hình, với các tùy chọn như Mặc định, Chuyên nghiệp, Thân thiện, Thẳng thắn, Kỳ quặc, Hiệu quả, Mọt sách và Hoài nghi. Công ty cũng thông báo sẽ thử nghiệm các cách mới để tinh chỉnh phong cách của ChatGPT trực tiếp từ cài đặt, với một số người dùng có thể bắt đầu truy cập vào thử nghiệm mới trong tuần này.

GPT-5.1 giải quyết nỗi thất vọng của GPT-5

Trước đó, CEO OpenAI Sam Altman kỳ vọng cao vào việc ra mắt GPT-5, tuy nhiên phiên bản này không đáp ứng được mong đợi của nhiều người dùng. Áp lực từ người dùng đã khiến OpenAI quyết định đưa GPT-4o trở lại làm tùy chọn chỉ một ngày sau khi GPT-5 ra mắt.

ChatGPT bớt 'lạnh lùng', biết nói chuyện khéo hơn nhờ GPT-5.1 - Ảnh 2.

Các giọng điệu trò chuyện GPT-5.1 giúp ChatGTP bớt "robot" hơn

ẢNH: OPENAI

Với việc GPT-5 không thể nâng cao tiêu chuẩn, đối tác chiến lược của OpenAI là Microsoft đã bắt đầu chú ý đến các mô hình đối thủ từ Anthropic. Các mô hình này đang hỗ trợ nhiều sản phẩm của Microsoft như Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio, đặc biệt là Office Agent (trợ lý AI của Microsoft 365) có khả năng tạo tài liệu Word và PowerPoint từ giao diện trò chuyện Copilot.

Thông báo về GPT-5.1 được đưa ra chỉ vài tuần sau khi OpenAI ra mắt trình duyệt AI, ChatGPT Atlas. Trình duyệt này hiện chỉ khả dụng cho người dùng ChatGPT Plus và Pro, hoạt động tương tự như công cụ Operator của công ty để thực hiện các hành động trên trình duyệt thay mặt người dùng.

