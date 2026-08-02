18.000 VĐV tranh tài giải chạy duy nhất Việt Nam cấp Nhãn Thế giới

Ban tổ chức Halong Bay Heritage vừa công bố, giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2026 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22.11, với ngày thi đấu chính thức vào 22.11 tại Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là giải chạy duy nhất tại Việt Nam hiện nay được Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) cấp Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race).

Halong Bay Heritage trở lại giữ nhãn thế giới Ảnh: BTC

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là Marathon quốc tế Di sản Hạ Long tiếp tục là giải chạy duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race). Đây là chứng nhận dành cho các giải chạy đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chuyên môn, tổ chức, an toàn, lực lượng VĐV đỉnh cao và công tác điều hành.

Theo ban tổ chức, việc tiếp tục đạt Nhãn Thế giới khẳng định chất lượng tổ chức của giải, đồng thời nâng vị thế marathon Việt Nam trên bản đồ điền kinh quốc tế.

Để duy trì các tiêu chuẩn của World Athletics, ban tổ chức cho biết đã nâng cấp đồng bộ hệ thống vận hành, từ y tế, cứu hộ, bảo đảm an toàn đường đua, kiểm tra doping đến công tác phục vụ vận động viên.



Giải chạy hứa hẹn hấp dẫn Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, Marathon quốc tế Di sản Hạ Long năm nay dự kiến quy tụ khoảng 18.000 VĐV, tranh tài ở bốn cự ly 42,195 km; 21,0975 km; 10 km và 5 km. Điểm xuất phát và về đích đặt tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh trên đường Trần Quốc Nghiễn.

Ban tổ chức tiếp tục duy trì phương án đóng toàn bộ hai chiều đường chạy ở nhiều cung đường trọng điểm nhằm tạo điều kiện để VĐV đạt thành tích tốt nhất. Tuyến đua đi qua khu vực ven vịnh Hạ Long, từng được Tạp chí Runner's World UK bình chọn vào nhóm 50 đường chạy đẹp nhất thế giới.

Một trong những lợi thế lớn của Marathon quốc tế Di sản Hạ Long là khả năng kết hợp giữa thi đấu thành tích cao và trải nghiệm du lịch. Mùa giải 2025, vận động viên người Kenya Kennedy Kiprop Chelimo hoàn thành cự ly marathon sau 2 giờ 13 phút 57 giây, lập kỷ lục mới của giải và đưa Hạ Long trở thành "The Fastest Race in the Region" - đường chạy nhanh nhất khu vực.

Ngoài các nội dung thi đấu, mùa giải 2026 còn lần đầu giới thiệu Cúp Doanh nghiệp Rồng Xanh (Green Dragon Cup) dành cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm tăng tính kết nối và lan tỏa phong trào chạy bộ.

Ban tổ chức kỳ vọng với hàng chục nghìn VĐV và du khách tham dự, Marathon quốc tế Di sản Hạ Long sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy du lịch thể thao, gia tăng doanh thu dịch vụ, lưu trú và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh cũng như Việt Nam tới bạn bè quốc tế.