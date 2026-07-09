190 cụm rạp đồng loạt chiếu phim miễn phí dịp 27.7

Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phục vụ nhiều suất chiếu phim miễn phí tại 190 cụm rạp trên cả nước cùng nhiều hoạt động ý nghĩa ẢNH: BTC

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Bộ VH-TT-DL và Cục Điện ảnh phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tuần phim kỷ niệm từ ngày 21 - 28.7. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và tri ân người có công với cách mạng.

Đến nay, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim, gồm: CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio, đã xác nhận tham gia với tổng cộng 190 cụm rạp trên toàn quốc.

Từ ngày 22 - 24.7, tại các cụm rạp này, khán giả sẽ được xem miễn phí các bộ phim cách mạng, lịch sử với hai suất chiếu mỗi ngày, vào lúc 10 giờ và 16 giờ. Chương trình ưu tiên phục vụ cựu chiến binh, người có công và thân nhân người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo công chúng.

Một số tác phẩm được chiếu miễn phí trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ẢNH: BTC

Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu gồm có: Đừng đốt (2008, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh), Mùi cỏ cháy (2011, đạo diễn NSƯT Nguyễn Hữu Mười), Những người viết huyền thoại (2013, đạo diễn NSƯT Bùi Tuấn Dũng), Đường xuyên rừng (2015, đạo diễn Xuân Cường), Truyền thuyết về Quán Tiên (2019, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), Bình minh đỏ (2021, đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân).

Lịch chiếu được đăng tải trên website và các kênh truyền thông của từng hệ thống rạp. Khán giả có thể nhận vé xem phim miễn phí tại quầy vé từ 3 - 5 ngày trước mỗi suất chiếu. Ngoài ra, các rạp sẽ dành 1 - 2 hàng ghế phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách đến xem trực tiếp mà không cần nhận vé trước.

Lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ dự kiến diễn ra tối 21.7 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), với bộ phim Đừng đốt được chọn chiếu mở màn. Chương trình dự kiến có sự tham gia giao lưu của đạo diễn, diễn viên đoàn phim cùng đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Ngày 22.7, lễ khai mạc tuần phim khu vực phía Nam sẽ diễn ra tại TP.HCM với bộ phim Chị Tư Hậu (biên kịch Bùi Đức Ái, đạo diễn Phạm Kỳ Nam). Tiếp đó, tối 23.7, tuần phim khu vực miền Trung sẽ khai mạc tại Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh âm vượt đại dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.