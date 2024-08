199 ca mắc, 8 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ ở phía nam

Ngày 14.8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi, do một biến chủng mới là clade Ib.

Bệnh hiện đang bùng phát dữ dội tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời bệnh đã lan rộng qua nhiều quốc gia châu Phi lân cận. Hơn 15.600 ca mắc bệnh và 537 ca tử vong đã được phát hiện tại nước này trong năm nay. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Gebrselassie nhận định là "rất đáng lo ngại".