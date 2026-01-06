2 ca ghép tạng thành công trong 1 đêm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Hai người bệnh có độ tuổi và bệnh cảnh khác nhau cùng bước vào cuộc phẫu thuật quyết định sự sống.

Người bệnh ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm, diễn tiến đến suy tim giai đoạn cuối, nhiều lần rối loạn nhịp tim nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao. Trong tình trạng suy tim tiến triển và đáp ứng điều trị nội khoa hạn chế, ghép tim là phương án điều trị duy nhất.

Ê kíp ghép tim do Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định thực hiện và điều phối Ảnh: BVCC

Song song đó, ca ghép gan được chỉ định cho người bệnh 16 tuổi mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp, kèm rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng và hôn mê gan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được ghép gan kịp thời.

Thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng phù hợp đã được điều phối cho cả 2 ca ghép. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115, cử ê kíp chuyên môn sang tiếp nhận và thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình. Quá trình lấy tim và lấy gan được triển khai đồng thời, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, bảo quản và vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ thời gian thiếu máu lạnh trước ghép.

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trưởng ê kíp ghép tim, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Tại thời điểm 18 giờ 30 phút, tim hiến được ghép vào lồng ngực người bệnh, đến khoảng 21 giờ 30 phút, tim ghép bắt đầu đập trở lại với những nhịp đập đầu tiên, đều đặn và ổn định, các thông số huyết động sớm sau ghép cải thiện rõ rệt.

Ê kíp ghép gan do tiến sĩ - bác sĩ Trần Công Duy Long phụ trách Ảnh: BVCC

Ở ca ghép gan, tiến sĩ - bác sĩ Trần Công Duy Long, Phó trưởng khoa Gan Mật Tụy, Trưởng ê kíp ghép gan cho biết, điểm đặc biệt của ca ghép là kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến, cho phép tách một lá gan hiến thành 2 mảnh ghép gan phải và trái nguyên vẹn để có thể ghép đủ cho hai người lớn. Đến nửa đêm cùng ngày, mảnh ghép gan tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật, các chỉ số huyết động và sinh hóa gan cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu, đánh dấu thành công bước đầu của ca phẫu thuật.

Khép lại đêm 4.1, 2 sự sống đã được tiếp nối từ một nghĩa cử hiến tạng cao đẹp và quy trình ghép tạng được tổ chức bài bản.