Ghép tim xuyên đêm cứu bé trai 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ca ghép tim trở nên đặc biệt nguy kịch khi ngay trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim trên bàn mổ. Trong khi trái tim của người hiến đang được khẩn trương vận chuyển về bệnh viện, ê kíp buộc phải đồng thời hồi sinh tim phổi và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ lại sự sống cho bệnh nhi.

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115, vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong thời gian ngắn nhất Ảnh: BVCC

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc bệnh viện, trưởng ê kíp ghép tim, đây là một trong những trường hợp nặng và thách thức nhất mà ê kíp ghép tim từng đối mặt. Bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Suy tim kéo dài khiến người bệnh xuất hiện suy gan, suy thận, kèm theo nhiều rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Sau quá trình hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định ghép tim là giải pháp điều trị duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi. Tuy nhiên, đây là ca ghép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bao gồm tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan và các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Nhưng nếu không tiến hành ghép tim, bệnh nhi chắc chắn không thể qua khỏi. Dù tỷ lệ thành công được đánh giá là rất mong manh, ê kíp vẫn quyết định trao cho người bệnh cơ hội cuối cùng để tìm lại sự sống.

Trong cuộc chạy đua với thời gian, ê kíp đã làm việc xuyên đêm để giữ lại một nhịp tim đang dần hồi sinh cho cậu bé 15 tuổi Ảnh: BVCC

Tình huống căng thẳng nhất xảy ra ngay trước thời điểm ghép tim, khi bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ. Trước diễn biến tối cấp, ê kíp phẫu thuật buộc phải vừa tiến hành hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo toàn sự sống tạm thời cho người bệnh, trong khi chờ đợi trái tim hiến được vận chuyển về kịp thời.

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115, thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, và được vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong thời gian ngắn nhất. Về mặt kỹ thuật, ca ghép tim diễn ra theo đúng kế hoạch đã được chuẩn bị. 7 giờ 30 sáng cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi khiến ê kíp vỡ oà, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh.