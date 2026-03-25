2 cựu công an bị truy tố trong vụ cháy khiến 15 người chết tại Hà Nội

Ngày 25.3, TAND TP.Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Tuấn Anh, cựu Phó đội trưởng và Lê Quang Hưng, cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an Q.Cầu Giấy (cũ), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn.

Hai cựu công an nêu trên bị xác định thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ cháy khiến 15 người chết hồi giữa năm 2024.

Vụ hỏa hoạn khiến 15 người chết tại địa bàn Q.Cầu Giấy (cũ) ẢNH: T.N

Cháy khu nhà trọ khiến 15 người chết

Theo cáo trạng, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết (trú tại P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, nay là P.Yên Hòa, Hà Nội) xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng, đồng thời cũng sinh sống tại đây.

Gia đình ông còn sử dụng một phần sân nhà để con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện.

Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng nhà trọ, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ, không chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24.5.2024, do chập mạch điện trên đường dây điện của một xe máy điện trong lán sửa chữa xe, dẫn tới hỏa hoạn. Thời điểm này 7 người trong gia đình ông Quyết và 16 người thuê trọ đang ngủ.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã phối hợp cùng người dân, nỗ lực dập lửa, giải cứu người bị mắc kẹt.

Hậu quả khiến 15 người chết (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị cháy.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định cơ sở cho thuê trọ nhà ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC của Đội Cảnh sát PCCC Công an Q.Cầu Giấy (cũ).

Bị can Lê Quang Hưng là cán bộ của đội, nhưng không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn P.Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Quyết nói riêng, không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra các vi phạm về PCCC đối với cơ sở này.

Trong khi đó, bị can Đỗ Tuấn Anh là đội phó, không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định.

Sai phạm trên khiến cơ sở nhà ông Quyết tồn tại nhiều vi phạm về an toàn PCCC, không được xử lý kịp thời, triệt để, dẫn đến vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ẢNH: KHẮC HIẾU

Chủ trọ được miễn trách nhiệm hình sự

Đối với gia đình ông Quyết, cơ quan tiến hành tố tụng xác định vợ ông này là người trực tiếp quản lý điều hành cho thuê trọ, không thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn PCCC, có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về PCCC. Song, do bà đã tử vong trong vụ cháy nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý, đã đình chỉ điều tra vụ án.

Con trai ông Quyết mở cơ sở dịch vụ sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện nhưng do quy mô nhỏ lẻ, không có đăng ký kinh doanh nên không thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC.

Anh này không tham gia quản lý cho thuê nhà trọ, đã tử vong trong vụ cháy, không phạm tội vi phạm quy định về PCCC, nên không xem xét xử lý.

Với ông Quyết, cơ quan tiến hành tố tụng xác định ông cùng là chủ cơ sở cho thuê trọ, nhưng chỉ hỗ trợ vợ, không phải vai trò chính. Hành vi của ông Quyết có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về PCCC.

Tuy nhiên, mẹ, vợ và con ông Quyết đã tử vong trong vụ cháy, nhà của ông bị hư hỏng hoàn toàn. Ông cũng tích cực phối hợp với cơ quan điều tra khắc phục hậu quả, bồi thường gần 900 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân, được họ làm đơn xin miễn trách nhiệm.

Xét tính chất mức độ hành vi và hoàn cảnh của ông Quyết, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông.